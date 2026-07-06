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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوار ذكي بدون شاشة وبسعر صدمة! تعرف على Rogbid Loop Air

سوار اللياقة البدنية Loop Air
سوار اللياقة البدنية Loop Air
لمياء الياسين


أطلقت شركة Rogbid سوار اللياقة البدنية Loop Air، وهو سوار بدون شاشة موجه للمستخدمين الذين يرغبون في تتبع مقاييسهم الصحية اليومية دون تشتيت انتباههم بشاشة الساعة الذكية التقليدية

سوار اللياقة البدنية Rogbid Loop Air بدون شاشة


صُمم هذا الجهاز القابل للارتداء بإطار من سبائك الألومنيوم والبولي كربونات، ويزن 23 غرامًا ويبلغ سمكه 8.8 ملم. ولأنه لا يحتوي على شاشة، فإن التفاعل معه محدود للغاية. يعتمد السوار على ضوء مؤشر صغير ومحركات اهتزازية لإشعار المستخدمين بالمكالمات والرسائل والتنبيهات الواردة.
فيما يتعلق بالأجهزة، يشتمل جهاز Loop Air على مجموعة قياسية من أجهزة استشعار الصحة. فهو يتتبع معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم (SpO2) بشكل مستمر، ويتميز بمستشعر تلامس NTC لمراقبة تغيرات درجة حرارة الجلد على مدار اليوم والليل.
يحتوي الجهاز أيضاً على مستشعر تخطيط كهربية القلب، والذي يمكن للمستخدمين تفعيله بلمس قطب كهربائي جانبي. وتدّعي شركة روغبيد أن السوار قادر على تقدير نطاقات ضغط الدم بناءً على البيانات البيومترية الليلية، مع العلم أن الشركة تُضمّن تحذيرات قياسية تُفيد بأن الجهاز ليس أداة طبية معتمدة، وأن البيانات يجب استخدامها كمرجع فقط.

سوار اللياقة البدنية Rogbid Loop Air بدون شاشة

لتتبع النشاط، يسجل السوار عدد الخطوات والمسافة والسعرات الحرارية في عدة أنماط رياضية، مثل الجري وركوب الدراجات والتدريب البدني العام. ويستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتسجيل مسارات التمارين الرياضية في الهواء الطلق. كما أنه مقاوم للماء حتى عمق 50 مترًا (5ATM)، مما يعني أنه يمكن ارتداؤه أثناء السباحة أو الاستحمام أو غسل اليدين.

نظرًا لعدم وجود شاشة عرض، تتم جميع عمليات معالجة البيانات ومراجعتها داخل تطبيق Rogbid المرافق. يوفر التطبيق تحليلًا لمراحل النوم، وملخصات صحية، وسجلات للتمارين الرياضية. كما يتضمن ميزة "رعاية العائلة" التي تتيح للمستخدمين مشاركة بياناتهم اليومية، مثل مستويات النشاط وبيانات النوم، مع جهات الاتصال المعتمدة.
يعمل السوار داخليًا بشريحة تحكم رئيسية من طراز JL7073A8، ويتصل بالهواتف الذكية عبر تقنية بلوتوث 5.3. وتُقدّر شركة روغبيد أن عمر البطارية يصل إلى سبعة أيام في ظروف الاستخدام العادية، وإلى 30 يومًا في وضع الاستعداد. ويُعاد شحن الجهاز باستخدام كابل مغناطيسي مُرفق.

السعر والتوافر


يبلغ سعر ساعة Rogbid Loop Air 59.99 دولارًا أمريكيًا، وهي متوفرة الآن عبر المتجر الرسمي للشركة . تأتي الساعة بخيارات أحزمة من السيليكون أو المنسوج، وهي متوفرة باللون الأسود والرمادي والوردي.

وفي أخبار ذات صلة، أطلقت شركة Rogbid مؤخرًا مروحة Winggo المحمولة المزودة بنظام تبريد أشباه الموصلات وعمر بطارية يصل إلى 10 ساعات.

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