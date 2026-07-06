ثورة الذكاء الاصطناعي ضد البشر.. زلزال في مايكروسوفت بإقالة 4800 موظف

تعتزم شركة مايكروسوفت الاستغناء عن 4800 وظيفة، أي ما يعادل 2.1% من قوتها العاملة، حيث يفقد قسم Xbox التابع لها حوالي خُمس موظفيه، وذلك في أحدث مساعي عملاق البرمجيات لخفض التكاليف في عصر الذكاء الاصطناعي.

وكتبت آمي كولمان، رئيسة قسم الموارد البشرية في مايكروسوفت، والتي تتمتع بخبرة 27 عامًا في الشركة، في رسالة إلى الموظفين يوم الاثنين: "إن طريقة بناء التكنولوجيا ونشرها واستخدامها تتغير بوتيرة أسرع من أي وقت مضى خلال فترة عملي هنا".

وأشارت آشا شارما، الرئيسة التنفيذية لقسم Xbox، في رسالة بريد إلكتروني إلى موظفي القسم، إلى أن Xbox ستستغني عن 3200 موظف حتى نهاية السنة المالية 2027، موضحةً أن 1600 وظيفة ستُلغى يوم الاثنين.

ويُضاف هذا العدد إلى إجمالي 4800 موظف يغادرون الشركة فورًا.

وتابعت شارما: "أُدرك أن إعادة الهيكلة التي تستغرق عامًا كاملًا تُضيف تحديات إضافية. للأسف، لا يُمكن إجراء جميع التغييرات اللازمة في يوم واحد".

تُشير التقديرات إلى أن 20% من موظفي إكس بوكس ​​سيغادرون الشركة، وفقًا لمصدر مُطّلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية التغييرات الداخلية.

وكتب شارما: "سنعود إلى النمو في عام 2027".

وكانت مايكروسوفت الأسوأ أداءً بين أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة حتى الآن في عام 2026، حيث انخفض سهمها بنسبة 19% عند إغلاق يوم الجمعة، وسط مخاوف المستثمرين من أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية قد تُزاحم قطاعات واسعة من برامج المؤسسات، في حين لم تُحقق نماذج وخدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمايكروسوفت نجاحًا كبيرًا بعد.

وقد أجرت مايكروسوفت العام الماضي عدة جولات من تسريح العمال، من بينها جولة أدت إلى تسريح 9000 موظف.

وبينما سجلت مايكروسوفت نموًا متسارعًا في خدمات الحوسبة السحابية ولينكدإن في الأرباع الأخيرة، إلا أنها متأخرة في مجالات أخرى، مثل تراخيص نظام تشغيل ويندوز، وأجهزة سيرفس، ووحدة ألعاب إكس بوكس، حيث تشهد الإيرادات انخفاضًا.