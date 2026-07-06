ترامب: دمرنا إيران عسكريا.. ولم نحصل على التقدير الإعلامي المستحق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن الجيش دمر إيران عسكريا، إلا أن هذا الأمر لم يحظ بالتقدير الإعلام الذي يستحقه.

وواصل الرئيس الأمريكي، توجيه تهديدات لاذعة لإيران؛ في حال فشلت المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لوقف الحرب التي اندلعت نهاية فبراير الماضي.

وأضاف ترامب،: "إما أن يكون هناك اتفاق مع إيران، أو سننهي المهمة"، مضيفًا أن طهران تُفضّل التوصل إلى اتفاق.

وواصل ترامب: "لا نقوم بتقديم أي أموال إلى إيران، ويمكننا تعطيل إمدادات الطاقة الإيرانية وتدمير كل تلك المحطات الكبرى التي شيدوها".

وأكد أن البحرية الأمريكية فرضت على إيران أعظم حصار شهده العالم ولم تتمكن سفينة واحدة من اختراقه، مشيرا إلى أن أسعار النفط الآن عند مستوى أقل مما كانت عليه قبل أن نبدأ الهجوم على إيران.

وقال ترامب "حصلنا على تنازلات من إيران وعليهم الالتزام بها وسنحصل أيضا على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب".