بعد توقف 5 أشهر.. استئناف الحركة التجارية البحرية بين إيران وقطر

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن الخط البحري الرابط بين ميناء "دير" الايراني وميناء "الرويس" القطري قد استؤنف بعد توقف دام نحو خمسة أشهر.



و تم استئناف استقبال البضائع الصادرة الإيرانية في ميناء الرويس القطري بعد توقف دام نحو خمسة أشهر، على خلفية إغلاق مضيق هرمز، حيث أعيد تشغيل الخط البحري بين ميناء دير في محافظة بوشهر المطلة على الخليج وميناء الرويس في قطر.

تم استئناف نشاط هذا الخط بجهود من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدوحة وتنسيق مع المسؤولين القطريين، ومن المتوقع أن يلعب دورا فعّالا في خفض تكاليف النقل، وتسريع توفير السلع، وزيادة حجم التبادل التجاري بين إيران وقطر.

و تشمل السلع الإيرانية المصدرة عبر هذا الخط الفواكه والخضروات، والمنتجات الزراعية الصيفية، والمكسرات، والمواد الغذائية، والاسماك، والبيض، والمشتقات البروتينية، ومواد البناء، والحجر، والإسمنت الأبيض، والمنتجات المعدنية، والسجاد.كما تشير البيانات إلى أن استئناف هذا الخط البحري يمكن أن يسهم في الانتعاش الاقتصادي لميناء دير، وزيادة الفرص التصديرية، وتعزيز نشاط شركات النقل وسلاسل التوريد.