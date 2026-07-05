مضيق هرمز وحركة الملاحة.. تعرف على أبرز الملفات على طاولة قمة الناتو

كشف مسؤول في البيت الأبيض، إن قضية مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية المارة عبره ستكون حاضرة ومطروحة للنقاش في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المرتقبة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو.

وقال المسؤول ذاته في تصريحات له تناقلتها وسائل الاعلام : "صحيح أن العديد من الحلفاء قد أبدوا استعدادهم للمشاركة وتوظيف قدراتهم في حماية حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، إلا أن هذا يعيدنا إلى النقطة التي أشرتُ إليها سابقاً، وهي مسألة امتلاك الحلفاء للقدرات اللازمة؛ فالكثير منهم يفتقرون إلى السفن أو الأصول الضرورية للمساهمة بفعالية في جهد بحري ملموس".

وختم : "نحث حلفاءنا على تعزيز قدراتهم والاضطلاع بدور أكثر فاعلية ونشاطاً في الدفاع عن أنفسهم، وبالتالي في منظومة الدفاع الجماعي".