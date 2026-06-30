روته يرحب بخطة الاستثمار الدفاعي البريطانية قبل انطلاق قمة الناتو الأسبوع المقبل

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته اليوم /الثلاثاء/ بخطة الاستثمار الدفاعي التي أعلنتها المملكة المتحدة، معتبراً أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات الحلف والوفاء بالتعهدات الدفاعية التي أُقرت في قمة لاهاي العام الماضي.

وقال روته - في منشور على منصة "إكس" - " أرحب بخطة الاستثمار الدفاعي للمملكة المتحدة .. إن دفاعاً بريطانياً أقوى يجعلنا جميعاً أكثر أمناً، هذه خطوة جيدة نحو بلوغ نسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، كما اتُفق عليه في لاهاي العام الماضي".

وأضاف أن الإنفاق الدفاعي وزيادة الإنتاج العسكري سيكونان محوراً مهماً في قمة الناتو المقررة الأسبوع المقبل.

وتأتي تصريحات روته بعد إعلان لندن تمويلاً دفاعياً إضافياً بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني ضمن خطة استثمارية طال انتظارها، تهدف إلى تحديث القدرات العسكرية البريطانية وتعزيز الجاهزية في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة.

وكان قادة دول الناتو قد اتفقوا في قمة لاهاي عام 2025 على رفع الإنفاق الدفاعي الأساسي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، في إطار تعهد أوسع يرفع الاستثمارات الدفاعية والأمنية إلى 5%.

وتسعى قيادة الحلف إلى دفع الدول الأعضاء لزيادة الإنفاق وتسريع الإنتاج الدفاعي، خصوصاً في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد المخاوف من قدرة القاعدة الصناعية الغربية على تلبية احتياجات الردع والدفاع.