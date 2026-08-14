بكين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن تأجيج التوترات وإثارة المواجهة في بحر الصين الجنوبي

حثت الصين، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة على "التوقف عن تأجيج التوترات وإثارة المواجهة في بحر الصين الجنوبي"، حسبما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "قوه جيا كون".
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن تصريحات "قوه" جاءت ردا على بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم 8 أغسطس الجاري، والذي أشار إلى أن "الولايات المتحدة ترفض محاولات الصين إنشاء محمية طبيعية وطنية في "هوانجيان داو"، ومنْعها الصيادين الفلبينيين من الوصول إلى "مناطق الصيد التقليدية" الخاصة بهم على النحو الوارد فيما يسمى "قرار التحكيم لعام 2016".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه "لطالما كانت "هوانجيان داو" جزءا من الأراضي الصينية"، معتبرا أن إنشاء وإدارة محمية "هوانجيان داو" الطبيعية الوطنية "يندرجان ضمن حقوق الصين السيادية".
ورأى أن الولايات المتحدة "ليست في وضع يسمح لها بتوجيه الاتهامات"، واصفا (قرار التحكيم في بحر الصين الجنوبي) بأنه "غير قانوني وباطل ولاغ"، كما أنه" لا يوفر للولايات المتحدة أي أساس قانوني للحديث نيابة عن الفلبين".
وأضاف المتحدث أن الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن الاستشهاد بـ"قرار التحكيم"، والتوقف عن استخدام القضايا البحرية باعتبارها "ذريعة لتشويه سمعة الصين، على حد تعبيره.