محافظ البحيرة: فتح 86 مكتب بريد استثنائيًا غدًا لصرف معاشات «تكافل وكرامة»

أكدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، أهمية التنسيق مع كل الجهات المعنية لتوفير الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، والعمل على تذليل أي معوقات أمام حصولهم على مستحقاتهم، لاسيما المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار حرص محافظة البحيرة للتيسير على المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أنه بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد (منطقة بريد البحيرة)، من المقرر فتح عدد 86 مكتب بريد بنطاق المحافظة بصفة استثنائية غدًا السبت، للبدء في صرف معاشات «تكافل وكرامة» وتقديم الخدمات البريدية للمواطنين، تزامنًا مع بدء صرف المعاشات.

يأتي ذلك في إطار الحرص على التيسير وتقديم الخدمة للمستفيدين من معاشات تكافل وكرامة، وتخفيف الزحام، وتقليل أعباء الانتقال والانتظار.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن المكاتب التي سيتم فتحها تشمل جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، بإجمالي 86 مكتبًا، وفقًا للكشوف المعلنة من منطقة بريد البحيرة.

ودعت محافظة البحيرة، المواطنين المستفيدين من معاشات «تكافل وكرامة» إلى التوجه إلى مكاتب البريد التي تم تخصيصها للعمل غدًا، وفقًا للكشوف الموضحة بالمرفقات.