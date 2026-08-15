ترامب : قضينا على الصفوف الثلاثة الأولى في إيران ولا أجد أحد للتفاوض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ليس لديها قيادة حيث تم القضاء على صفهم الأول والثاني والثالث ، مشيرا إلى أن هذه إحدى مشكلاته فلا يوجد أحد للتفاوض معه.



وقال ترامب في تصريحات له : لقد دمرنا رادارات إيران وكل معداتها الاستخباراتية المتطورة وعالية التقنية.



وأضاف ترامب: لا تزال لدى إيران مسيرات لكنه جزء بسيط مما كان بحوزتهم سابقا.



وأردف ترمب: الأسعار ستتراجع بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتلقى هزيمة ساحقة



واكد ترامب أنه لا أحد يدرك مدى نجاحنا غير أن إيران تدرك ذلك جيدا.

وزاد الرئيس الأمريكي قائلا : تصنيع إيران للصواريخ انخفض بنسبة 82% وقدراتهم التصنيعية تلاشت إلى حد كبير



كما أشار إلى أن نسبة التضخم في إيران بلغت 350% وعملتهم لا قيمة لها.



وختم ترامب قائلا : جميع دول المنطقة تعيش حالة من الحصار لأن إيران تعرف بكونها المتنمر في الشرق الأوسط.