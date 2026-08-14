قافلة طبية تقدم الخدمة لـ 1578 مواطنًا في كفر ششتا بالغربية

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، القافلة الطبية التي نظمتها الإدارة العامة للقوافل العلاجية بكفر ششتا التابعة لمركز زفتى، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم خدمات طبية متكاملة ومجانية للمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات القيادية، وضمانًا لوصول الخدمة الطبية المجانية إلى جميع الفئات المستحقة.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضحت الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن إجمالي عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1578 مواطنًا، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات لـ1496 مترددًا، وشملت الخدمات إجراء 32 تحليل دم، و23 تحليل طفيليات، و18 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى 257 فحصًا ضمن مبادرة «افحص واطمن» للكشف المبكر.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكدت وكيل الوزارة حرص المحافظة على استمرار تنفيذ ونشر القوافل الطبية في جميع مراكز وقرى الغربية، وخاصة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لضمان تقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية.

دعم القوافل الطبية

وأشار الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، إلى أنه تم صرف العلاج لـ1492 مواطنًا بالمجان، وإجراء خلع أسنان لـ14 حالة، كما تم تنظيم 13 ندوة تثقيفية صحية لرفع الوعي لدى المواطنين، استفاد منها 324 مترددًا، وشارك 247 مواطنًا في الاستبيان الخاص بقياس رضا المنتفعين، مع استمرار متابعة جميع الحالات من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.

