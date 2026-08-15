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2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس

2 مليون جنيه مكافأة
2 مليون جنيه مكافأة
كريم ناصر

اثار منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، بعد الإعلان عن مكافأة مالية قدرها 2 مليون جنيه لمن يساعد في العثور على كلبة تُدعى «سكرا» اختفت في منطقة التجمع الخامس.

وأعلنت صفحة «Dogs Area» المتخصصة في نشر أخبار الحيوانات المفقودة، عن تخصيص مكافأة مالية قدرها مليونا جنيه لمن يساعد في العثور على الكلبة «سكرا» وإعادتها إلى صاحبتها.

وأوضحت الصفحة أن «سكرا» تمثل جزءًا أساسيًا من حياة صاحبتها وأسرتها، مؤكدة أن الهدف من المكافأة هو تسريع عملية البحث عنها وعودتها إلى منزلها، خاصة أن فقدانها تسبب في حالة من الحزن لدى أسرتها.

وناشدت الصفحة جميع من شاهد «سكرا» أو لديه أي معلومات قد تساعد في تحديد مكانها، التواصل بشكل عاجل، إلى جانب مشاركة المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص والمساعدة في العثور عليها.

2 مليون جنيه للعثور علي سكرا سكرا كلبة ضائعة

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2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس

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