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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف مهنئا محمد كامل بجائزة المغرب: نجاحات عظيمة لـ دولة التلاوة

المتسابق محمد كامل
المتسابق محمد كامل
عبد الرحمن محمد

هنأ  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، القارئ محمد محمد كامل، الفائز بالمركز الأول في الموسم الأول من مشروع «دولة التلاوة»، بمناسبة حصوله على المركز الثاني في مسابقة الملك محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره، التي أقيمت بالمملكة المغربية.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا الإنجاز يعكس ما تتمتع به مصر من ثروة قرآنية متميزة، وما يقدمه أبناؤها من نماذج مشرفة في المحافل والمسابقات الدولية، مشيدًا بما حققه القارئ محمد كامل من إنجاز متميز، وبما قدمه من تمثيل مشرف لمصر ووزارة الأوقاف في هذه المسابقة الدولية.

وزير الأوقاف يهنئ محمد كامل 

وأعرب الدكتور أسامة الأزهري عن خالص اعتزازه بما حققه الشيخ محمد كامل، راجيًا له دوام التوفيق والنجاح ومواصلة مسيرته في خدمة كتاب الله، كما أشاد بالمسابقة الملكية المغربية، لما لها من أهمية دولية ودورها في ترسيخ الاهتمام بأهل القرآن الكريم وتكريمهم.

وقرر وزير الأوقاف تكريم الشيخ محمد محمد كامل تقديرًا لما حققه من إنجاز، وتحفيزًا له ولغيره من أبناء مشروع «دولة التلاوة» والمواهب القرآنية المصرية على مواصلة التميز وحصد المراكز المتقدمة في المسابقات والمحافل القرآنية الدولية.

وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا للنجاحات التي يحققها أبناء مشروع «دولة التلاوة»، ويؤكد أهمية المشروع في اكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها وتأهيلها وفق أعلى المستويات، بما يمكنها من تمثيل مصر بصورة مشرفة في المسابقات القرآنية الدولية.

وقال وزير الأوقاف: «ثمرات دولة التلاوة تزداد تألقًا»، مؤكدًا أن القارئ محمد كامل سيحظى بالتكريم فور عودته إلى أرض الوطن، تقديرًا لما حققه من إنجاز مشرف في المسابقة الدولية بالمملكة المغربية.

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