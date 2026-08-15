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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد تراجع المياه في الشواطئ ..تحذير من تسونامي يضرب سواحل إندونيسيا

موجات تسونامي - أرشيفي
موجات تسونامي - أرشيفي
محمود نوفل

أفادت مصادر إندونيسية محلية بتراجع المياه في الشواطئ الأمر الذي ينذر بحدوث تسونامي.

ومنذ قليل ؛ ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات سواحل إندونيسيا، فيما حذر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل من احتمال حدوث أمواج تسونامي في المنطقة.

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل ؛ فقد سجلت الهزة عند 9:58 مساء بالتوقيت العالمي المنسق، على بعد 162 كيلومترا من مدينة لابوان باجو، وكان مركزها على عمق 35 كيلومترا، بحسب بيانات المركز.

وأفادت تقارير أولية بوقوع هزات أرضية قوية ومخاوف من توابع الزلزال وآثاره المحتملة على المجتمعات المحلية.

فيما لا تزال تفاصيل الأضرار أو الضحايا غير معروفة حتى الآن، مع استمرار السلطات المحلية في مراقبة الوضع.

إندونيسا زلزال تسونامي المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل

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