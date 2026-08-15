مصرع سيدة وإصابة طفلة في حادث تصادم بطريق المستقبل بالسويس

شهد طريق المستقبل بحي فيصل في محافظة السويس حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي أسفر عن مصرع سيدة وإصابة شخصين، من بينهما طفلة وفقا للمعلومات الأولية

تفاصيل حادث طريق المستقبل بالسويس

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي أعلى طريق المستقبل

وعلى الفور جرى الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى

وأسفر الحادث عن وفاة سيدة في موقع التصادم بينما تعرض شخصان للإصابة، من بينهما طفلة، وتم نقلهما إلى مجمع السويس الطبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة لحالتهما الصحية

تحركات المرور بعد الحادث

وفي أعقاب وقوع الحادث انتقلت الخدمات المرورية إلى موقع التصادم للعمل على تيسير حركة السيارات ورفع آثار الحادث من الطريق مع إعداد تقرير فني للوقوف على الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع التصادم



