نوبيا تكشف عن أول هاتف ذكي مزود بعميل ذكاء اصطناعي في العالم

كشفت شركة نوبيا، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي (WAIC 2026) في شنجهاي، عن هاتفها الجديد NaviX Ultra، الذي وصفته بأنه أول هاتف ذكي في العالم مزود بعميل ذكاء اصطناعي (AI Agent)، وذلك بالشراكة مع مساعد Doubao من شركة بايت دانس، وفقًا لما ذكرته تقارير تقنية متعددة .



هاتف ذكي يعيد تعريف التفاعل مع التطبيقات

أوضحت التقارير أن هاتف NaviX Ultra لا يكتفي بتقديم مساعد صوتي تقليدي، بل يعمل على مستوى نظام التشغيل (OS-level) لتمكين العميل الذكي من تنفيذ مهام معقدة عبر تطبيقات متعددة .

ويمكن للمستخدم إعطاء أوامر صوتية طبيعية، ليقوم الهاتف تلقائيًا بتحليل المهمة، والتنقل بين التطبيقات، وإنجاز العمليات مثل جدولة الاجتماعات، أو تلخيص الملفات، أو إرسال رسائل، دون الحاجة إلى تدخل يدوي من المستخدم .

ويركز التصميم على 4 قدرات أساسية: الفهم الطبيعي للكلام، إنجاز المهام، تذكر عادات المستخدم، توفير الأمان الكامل.

مواصفات فنية قوية وتصميم مميز

تشير التسريبات إلى أن الجهاز يأتي بمواصفات تقنية متطورة تعكس مكانته كجهاز رائد، ومنها :

المعالج: شريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5.

البطارية: سعة 7100 مللي أمبير في الساعة، مع دعم شحن سريع بقدرة تصل إلى 100 واط.

الشاشة: شاشة OLED بحجم 6.78 بوصة، بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 144 هرتز.

الكاميرا: ثلاثية في الخلف بدقة 50 ميجابكسل لكل منها، وأخرى أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

التصميم: يتميز الجهاز بهيكل أنيق، ويأتي بألوان متعددة منها الأزرق والوردي، مع زر اختصاري مادي لتشغيل العميل الذكي، ونمط تصميم خلفي أفقي لوحدة الكاميرات.



تحديات الأجيال السابقة وآلية التعاون الجديدة

يأتي هذا الإطلاق بعد تجربة أولية لهاتف "Doubao" في ديسمبر الماضي، والذي واجه تحديات عندما قامت شركات تقنية كبرى مثل علي بابا وتينسنت بتقييد وصول العميل الذكي إلى منصاتها، مما عطل بعض قدراته .

وتشير التقارير إلى أن نوبيا تعاونت هذه المرة مع التطبيقات المختلفة بدلاً من محاولة اختراقها، مما يمهد الطريق لتجربة أكثر سلاسة واستقرارًا .

وقد لاقى الهاتف اهتمامًا كبيرًا، حيث نفدت الدفعة الأولى من الإصدار التجريبي البالغة 30 ألف وحدة في ساعات، وتضاعف سعرها في الأسواق الموازية .