قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة العامة: ثبوت وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم ودون تعاقدهم عليها
حاملة الطائرات «جورج واشنطن» تتجه إلى الشرق الأوسط لتحل محل «أبراهام لينكولن»
تحرش بنجلتها.. القبض على عاطل تعدى على جارته بسوهاج
عموتة يعلن تشكيل الأهلي لمباراة يوروبا الإسباني.. تعرف عليه
هربا من الحر.. مصرع 5 أشخاص غرقا في مياه النيل بجنوب الأقصر
وفاة زوج الفنانة لورا خليل في غانا إثر صعق كهربائي
عضو حزب النهضة الفرنسي: الدول الكبرى تتحمل مسؤولية تاريخية عن زيادة الانبعاثات
تحرك عاجل من النيابة لمواجهة بيع شرائح محمول ببيانات غير مستخدميها| تفاصيل
دون تغيير.. تفاصيل سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن
اعتذار حسين عبد اللطيف عن قيادة منتخب مصر للناشئين.. وأسامة نبيه يدخل الحسابات
سنعود للفوز بالألقاب.. مبابي يرفع سقف الطموحات مع ريال مدريد
5 عادات بسيطة تساعد على الوقاية من البواسير 80%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نوبيا تكشف عن أول هاتف ذكي مزود بعميل ذكاء اصطناعي في العالم

نوبيا
نوبيا
احمد الشريف

كشفت شركة نوبيا، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي (WAIC 2026) في شنجهاي، عن هاتفها الجديد NaviX Ultra، الذي وصفته بأنه أول هاتف ذكي في العالم مزود بعميل ذكاء اصطناعي (AI Agent)، وذلك بالشراكة مع مساعد Doubao من شركة بايت دانس، وفقًا لما ذكرته تقارير تقنية متعددة .
 

هاتف ذكي يعيد تعريف التفاعل مع التطبيقات

أوضحت التقارير أن هاتف NaviX Ultra لا يكتفي بتقديم مساعد صوتي تقليدي، بل يعمل على مستوى نظام التشغيل (OS-level) لتمكين العميل الذكي من تنفيذ مهام معقدة عبر تطبيقات متعددة . 

ويمكن للمستخدم إعطاء أوامر صوتية طبيعية، ليقوم الهاتف تلقائيًا بتحليل المهمة، والتنقل بين التطبيقات، وإنجاز العمليات مثل جدولة الاجتماعات، أو تلخيص الملفات، أو إرسال رسائل، دون الحاجة إلى تدخل يدوي من المستخدم . 

ويركز التصميم على 4 قدرات أساسية: الفهم الطبيعي للكلام، إنجاز المهام، تذكر عادات المستخدم، توفير الأمان الكامل.

مواصفات فنية قوية وتصميم مميز

تشير التسريبات إلى أن الجهاز يأتي بمواصفات تقنية متطورة تعكس مكانته كجهاز رائد، ومنها :

المعالج: شريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5.

البطارية: سعة 7100 مللي أمبير في الساعة، مع دعم شحن سريع بقدرة تصل إلى 100 واط.

الشاشة: شاشة OLED بحجم 6.78 بوصة، بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 144 هرتز.

الكاميرا: ثلاثية في الخلف بدقة 50 ميجابكسل لكل منها، وأخرى أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

التصميم: يتميز الجهاز بهيكل أنيق، ويأتي بألوان متعددة منها الأزرق والوردي، مع زر اختصاري مادي لتشغيل العميل الذكي، ونمط تصميم خلفي أفقي لوحدة الكاميرات.
 

تحديات الأجيال السابقة وآلية التعاون الجديدة

يأتي هذا الإطلاق بعد تجربة أولية لهاتف "Doubao" في ديسمبر الماضي، والذي واجه تحديات عندما قامت شركات تقنية كبرى مثل علي بابا وتينسنت بتقييد وصول العميل الذكي إلى منصاتها، مما عطل بعض قدراته . 

وتشير التقارير إلى أن نوبيا تعاونت هذه المرة مع التطبيقات المختلفة بدلاً من محاولة اختراقها، مما يمهد الطريق لتجربة أكثر سلاسة واستقرارًا . 

وقد لاقى الهاتف اهتمامًا كبيرًا، حيث نفدت الدفعة الأولى من الإصدار التجريبي البالغة 30 ألف وحدة في ساعات، وتضاعف سعرها في الأسواق الموازية .

نوبيا شركة نوبي AI Agent ذكاء اصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

هيثم حسن

هيثم حسن: هاتفي اشتعل بالاتصالات بعد مباراة الأرجنتين.. ومكالمة حسمت قراري

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

فتاة المول

بنت بـ 100 راجل.. ماذا فعلت فتاة المول خلال حريق أرابيلا بلازا؟

ترشيحاتنا

عاشور شيكا

عاشور شيكا ينضم إلى سيراميكا كليوباترا قادما من المصرية للاتصالات

بلعمري

الأهلي يتحرك لسفر يوسف بلعمري إلى النمسا لإجراء جراحة الرباط الصليبي

إسماعيل صيباري

صيباري يبدأ مشواره مع بايرن ميونخ بعد التعافي من الإصابة

بالصور

طريقة عمل الفلفل المحشى بـ3 حشوات مختلفة بعيدًا عن الأرز التقليدى

حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز

5 عادات بسيطة تساعد على الوقاية من البواسير 80%

عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير

صعود الدرج بانتظام يقلل من خطر الوفاة بالقاتل اﻷول في العالم

صعود الدرج يحمي القلب ويطيل العمر
صعود الدرج يحمي القلب ويطيل العمر
صعود الدرج يحمي القلب ويطيل العمر

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

المزيد