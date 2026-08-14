5 أرواح راحت في مياه التيل.. تفاصيل غرق شباب الأقصر والبحث عن مفقودين بإسنا

شهدت منطقة التيل شرق خزان إسنا بمحافظة الأقصر حادث غرق مأساويا أسفر عن مصرع 5 شباب بعد توجههم إلى مياه المنطقة للاستحمام هربا من ارتفاع درجات الحرارة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجه عدد من الشباب إلى منطقة النيل شرق خزان إسنا لقضاء بعض الوقت والاستحمام داخل المياه مع ارتفاع درجات الحرارة إلا أن الأمور لم تسر كما كان متوقعا بعدما تعرض عدد منهم للغرق داخل المياه

وفور وقوع الحادث جرى إبلاغ الأجهزة المعنية التي دفعت بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الواقعة لبدء عمليات البحث عن الشباب الذين تعرضوا للغرق والعمل على انتشالهم من المياه

وبدأت فرق الإنقاذ النهري عمليات تمشيط واسعة داخل مياه التيل بحثا عن الضحايا والمفقودين وسط صعوبة عمليات البحث داخل المياه وحرص رجال الإنقاذ على الوصول إلى الأماكن التي يرجح وجود الشباب بها

وأسفرت جهود البحث حتى الآن عن انتشال 3 جثامين من مياه النيل فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري عمليات البحث عن شابين لا يزالان مفقودين داخل المياه

والمتوفون الذين تم انتشالهم هم علاء صلاح مصطفى 16 عاما وأحمد عيران مصطفى 18 عاما وعبدالرؤوف الركابي ضوى 17 عاما

بينما لا تزال أعمال البحث مستمرة عن أحمد صالح عوض 18 عاما وعبدالرحمن أيمن الهنداوي 19 عاما وسط تكثيف جهود الإنقاذ للوصول إلى مكان وجودهما وانتشالهما

وتواصل قوات الإنقاذ النهري أعمال التمشيط داخل مياه النيل بالتزامن مع متابعة الأجهزة المعنية لتطورات الواقعة واستمرار عمليات البحث حتى العثور على المفقودين

وتعمل قوات الإنقاذ على التعامل مع الواقعة أولا بأول فيما تستمر عمليات البحث عن الشابين المفقودين وسط حالة من الحزن بين الأهالي وأسر الشباب الذين تعرضوا للحادث

ومن المقرر عقب الانتهاء من أعمال البحث وانتشال جميع الضحايا استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وفقا لما تقرره الجهات المختصة