محمد فارس يسخر من وكيل لاعب الأحمر: الأهلي قاله باي باي من غير سلام

سخر الإعلامي محمد فارس من رد فعل وكيل أحد لاعبي الأهلي، عقب قرار إدارة النادي بعدم مناقشة أي عروض تخص لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن القرار أنهى محاولات الضغط على النادي من خلال العروض المتداولة.

الأهلي

وكتب فارس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «طرب والله ، أحسن من سيمفونية لبيتهوفن »، مشيرًا إلى أن الوكيل كان يحاول، حسب وصفه، إشغال الأهلي بعروض وصفها بالوهمية، قبل أن يحسم النادي موقفه ويغلق هذا الملف.

واختتم فارس حديثه ساخرًا: «كان مفكر هيفضل يلاعب الأهلي طول الموسم بالعروض الوهمية اللي بيكلم أصحابه يبعتوها ونفضل نلف حوالين نفسنا، بس الأهلي قاله باي باي من غير سلام»، وذلك في ظل تحركات الأهلي لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة استعدادًا للموسم المقبل.