عموتة يعلن تشكيل الأهلي لمباراة يوروبا الإسباني.. تعرف عليه

أعلن الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأهلي تشكيل فريقه لمباراة يوروبا الإسباني في المباراة الودية التي تقام اليوم الجمعة في معسكر إسبانيا الحالي استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

مصطفى شوبير في حراسة المرمى.

محمد هاني وهادي رياض وعمرو الجزاز وكريم فؤاد في خط الدفاع.

كوكا ومروان عطية وأحمد زيزو، وأشرف بن شرقي وأفشة في خط الوسط.

طاهر محمد طاهر في الهجوم.وتأتي مواجهة يوروبا عقب الفوز الذي حققه الأهلي في أُولى تجاربه الودية أمام فريق «بادالونا» الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة شهدت تفوقًا ميدانيًا واضحًا للفريق، وسجل ثلاثية الأهلي كلٌّ من علي محمود، وأقطاي عبدالله، وأحمد مصطفى زيزو.



ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة الحسين عموتة، من خلال المباريات الودية إلى الاستقرار على التشكيل الأساسي والوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، وتجهيز كافة اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد.



ويستمر معسكر الأهلي في إسبانيا حتى يوم 20 أغسطس الجاري، حيث يُسدل الستار على برنامج الإعداد بمواجهة نادي برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» في بطولة كأس «خوان جامبر» الودية.

تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا

وجه مسئولو النادي الأهلي تحذيرًا شديد اللهجة إلى إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بسبب التصريحات والهجوم المتجدد من جانب وكيله آدم وطني على إدارة النادي، على خلفية الحديث عن وجود عروض أوروبية للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

أول تحرك من الأهلي ضد إمام عاشور

وعلم «صدى البلد» أن إدارة الأهلي ترفض بشكل قاطع ما يتردد خلال الفترة الأخيرة بشأن وجود عروض احترافية لإمام عاشور، أو اتهام النادي بتعطيل انتقال اللاعب إلى أحد الأندية الأوروبية، خاصة في ظل تمسك الإدارة بقرارها الأخير بعدم مناقشة أي عروض احترافية للاعبي الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، إن الإدارة أبلغت وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق، خلال معسكر إسبانيا، بضرورة عقد جلسة مع إمام عاشور والتأكيد عليه بضرورة عدم السماح بتكرار هذه التصريحات أو الهجوم على إدارة النادي من جانب وكيله.