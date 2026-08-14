قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة العامة: ثبوت وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم ودون تعاقدهم عليها
حاملة الطائرات «جورج واشنطن» تتجه إلى الشرق الأوسط لتحل محل «أبراهام لينكولن»
تحرش بنجلتها.. القبض على عاطل تعدى على جارته بسوهاج
عموتة يعلن تشكيل الأهلي لمباراة يوروبا الإسباني.. تعرف عليه
هربا من الحر.. مصرع 5 أشخاص غرقا في مياه النيل بجنوب الأقصر
وفاة زوج الفنانة لورا خليل في غانا إثر صعق كهربائي
عضو حزب النهضة الفرنسي: الدول الكبرى تتحمل مسؤولية تاريخية عن زيادة الانبعاثات
تحرك عاجل من النيابة لمواجهة بيع شرائح محمول ببيانات غير مستخدميها| تفاصيل
دون تغيير.. تفاصيل سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن
اعتذار حسين عبد اللطيف عن قيادة منتخب مصر للناشئين.. وأسامة نبيه يدخل الحسابات
سنعود للفوز بالألقاب.. مبابي يرفع سقف الطموحات مع ريال مدريد
5 عادات بسيطة تساعد على الوقاية من البواسير 80%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يعلن تشكيل الأهلي لمباراة يوروبا الإسباني.. تعرف عليه

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

أعلن الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأهلي تشكيل فريقه لمباراة يوروبا الإسباني في المباراة الودية التي تقام اليوم الجمعة في معسكر إسبانيا الحالي استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

مصطفى شوبير في حراسة المرمى.

محمد هاني وهادي رياض وعمرو الجزاز وكريم فؤاد في خط الدفاع.

كوكا ومروان عطية وأحمد زيزو، وأشرف بن شرقي وأفشة في خط الوسط.

طاهر محمد طاهر في الهجوم.وتأتي مواجهة يوروبا عقب الفوز الذي حققه الأهلي في أُولى تجاربه الودية أمام فريق «بادالونا» الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة شهدت تفوقًا ميدانيًا واضحًا للفريق، وسجل ثلاثية الأهلي كلٌّ من علي محمود، وأقطاي عبدالله، وأحمد مصطفى زيزو.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة الحسين عموتة، من خلال المباريات الودية إلى الاستقرار على التشكيل الأساسي والوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، وتجهيز كافة اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد.

ويستمر معسكر الأهلي في إسبانيا حتى يوم 20 أغسطس الجاري، حيث يُسدل الستار على برنامج الإعداد بمواجهة نادي برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» في بطولة كأس «خوان جامبر» الودية.

تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا

وجه مسئولو النادي الأهلي تحذيرًا شديد اللهجة إلى إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بسبب التصريحات والهجوم المتجدد من جانب وكيله آدم وطني على إدارة النادي، على خلفية الحديث عن وجود عروض أوروبية للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

أول تحرك من الأهلي ضد إمام عاشور 

وعلم «صدى البلد» أن إدارة الأهلي ترفض بشكل قاطع ما يتردد خلال الفترة الأخيرة بشأن وجود عروض احترافية لإمام عاشور، أو اتهام النادي بتعطيل انتقال اللاعب إلى أحد الأندية الأوروبية، خاصة في ظل تمسك الإدارة بقرارها الأخير بعدم مناقشة أي عروض احترافية للاعبي الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، إن الإدارة أبلغت وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق، خلال معسكر إسبانيا، بضرورة عقد جلسة مع إمام عاشور والتأكيد عليه بضرورة عدم السماح بتكرار هذه التصريحات أو الهجوم على إدارة النادي من جانب وكيله.

الأهلي الحسين عمونة يوروبا إسبانيا الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

هيثم حسن

هيثم حسن: هاتفي اشتعل بالاتصالات بعد مباراة الأرجنتين.. ومكالمة حسمت قراري

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

فتاة المول

بنت بـ 100 راجل.. ماذا فعلت فتاة المول خلال حريق أرابيلا بلازا؟

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ القارئ محمد كامل لفوزه بالمركز الثاني بمسابقة الملك محمد السادس

الرؤيا الصادقة

10 أسرار للرؤيا الصادقة.. خطيب المسجد الحرام يوضح علاماتها وأسبابها

الأوقاف تسير قافلة دعوية موسعة

بمشاركة 130 إماما.. الأوقاف تسير قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات حلوان والمعصرة

بالصور

طريقة عمل الفلفل المحشى بـ3 حشوات مختلفة بعيدًا عن الأرز التقليدى

حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز

5 عادات بسيطة تساعد على الوقاية من البواسير 80%

عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير

صعود الدرج بانتظام يقلل من خطر الوفاة بالقاتل اﻷول في العالم

صعود الدرج يحمي القلب ويطيل العمر
صعود الدرج يحمي القلب ويطيل العمر
صعود الدرج يحمي القلب ويطيل العمر

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

المزيد