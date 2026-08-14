صفقات نارية.. تفاصيل تحركات الأهلي في الأيام الأخيرة للميركاتو

كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن تفاصيل تحركات النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق، عقب إصابة المغربي يوسف بلعمري، مشيرًا إلى عقد اجتماع جمع سيد عبدالحفيظ بالحسين عموتة وياسين منصور لمناقشة احتياجات الفريق في مركز الظهير الأيسر.

وقال الكومي، عبر برنامجه «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، إن الاجتماع انتهى إلى الاستقرار على التعاقد مع توفيق محمد لاعب بتروجت، وهو ما نجح الأهلي في إتمامه بعد التواصل مع إدارة النادي البترولي وحسم الصفقة رسميًا.

وأضاف أن الأهلي نجح أيضًا في ضم محمود صلاح، نجم غزل المحلة، ليكون أحد البدائل المحتملة لإمام عاشور، خاصة مع إمكانية رحيل الأخير إلى الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرا إلى أن محمود صلاح تنازل عن راتبه في السنة الأولى مع الأهلي، من أجل تسهيل موافقة غزل المحلة على إتمام انتقاله إلى القلعة الحمراء.