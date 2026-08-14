أخبار التوك شو| عبدالعاطي: نعتز بحفاوة الشعب التركي بمحمد صلاح.. حادث الإسماعيلية جرس إنذار.. مصطفى بكري: عمالة الأطفال قضية أمن اجتماعي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:





حادث الإسماعيلية جرس إنذار.. مصطفى بكري: عمالة الأطفال قضية أمن اجتماعي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حادث الإسماعيلية ليس مجرد حادث عابر، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه باستكمال التحقيقات في الحادث وتقديم الدعم والتعويضات لأسر الضحايا والاهتمام بالمصابين.

عبدالعاطي: نعتز بحفاوة الشعب التركي بمحمد صلاح.. ونسعى لتعزيز التعاون في التعليم والسياحة والثقافة

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن المباحثات مع الجانب التركي تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والتدريب المهني وبناء القدرات، إلى جانب تفعيل آليات التعاون القائمة بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في مصر وتركيا.

وزير الخارجية التركي: مصر وتركيا قوتان عظميان في المنطقة.. ونسعى لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار

أكد وزير الخارجية التركي أن العلاقات بين مصر وتركيا تشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى وجود رغبة مشتركة لدى البلدين في توسيع آفاق التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية لتصبح أكثر شمولًا خلال المرحلة المقبلة.

مصر للطيران للصيانة: نستهدف الوصول لـ 125 طائرة في 2030.. وأعمال الصيانة لا تؤثر على البيئة

أكد محمد سامي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن ارتفاع أسعار الوقود مؤخرا أدى إلى رفع تكلفة التشغيل والصيانة .

الصحة تشدد الرقابة وتدعم تطوير المنظومة الطبية.. من تأمين الدم إلى المدن الطبية المتكاملة

تواصل وزارة الصحة والسكان جهودها لتعزيز سلامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، عبر تشديد الرقابة على بنوك الدم والمنشآت الطبية، بالتوازي مع تنفيذ خطط طموحة لتطوير البنية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية.

الحرارة على موعد مع قفزة جديدة.. أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من الأتربة غدًا

تتواصل الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء البلاد غدًا الجمعة، بالتزامن مع نشاط للرياح وشبورة مائية صباحية على عدد من الطرق، وسط توقعات بارتفاع الإحساس بالحرارة في بعض المحافظات.

خالد مصطفى: الرئيس السيسي أنقذ الوطن وحافظ على الدولة المصرية

أكد الكاتب الصحفي خالد مصطفى أن وعي المصريين يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها.

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يستخدم أسلحة فتاكة في قطاع غزة ويمنع دخول الأدوية

أكد متحدث الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال يستهدف الفلسطينيين بالصواريخ والقنابل.

الأمم المتحدة: 6 ملايين يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أنه هناك انهيار في الخدمات الصحية والأساسية في اليمن.

مندوب اليمن بمجلس الأمن: الهجمات الحوثية على الملاحة البحرية تؤكد على مضي الجماعة في حرب ممنهجة

أكد مندوب اليمن بمجلس الأمن، أن ما يقوم به الحوثيون أدى إلى انقسام ومعاناة اليمنيين.



