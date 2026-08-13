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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية التركي: مصر وتركيا قوتان عظميان في المنطقة.. ونسعى لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار

مصر وتركيا
مصر وتركيا
محمد البدوي

أكد وزير الخارجية التركي أن العلاقات بين مصر وتركيا تشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى وجود رغبة مشتركة لدى البلدين في توسيع آفاق التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية لتصبح أكثر شمولًا خلال المرحلة المقبلة.

العلاقات التجارية بين البلدين 

وقال وزير الخارجية التركي، خلال مؤتمر صحفي، إن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد زخمًا متزايدًا، مؤكدًا أن أنقرة تستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع القاهرة إلى 15 مليار دولار، بما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

تعاون مصري تركي في مختلف المجالات

وأوضح أن العلاقات الثنائية بين القاهرة وأنقرة تسير بشكل جيد، مع وجود رغبة مشتركة في تطوير التعاون في عدة مجالات، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية والارتقاء بالعلاقات إلى أفضل مستوياتها.

وأشاد وزير الخارجية التركي بحفاوة الشعبين المصري والتركي بانتقال النجم المصري محمد صلاح إلى تركيا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة حظيت باهتمام واسع من جانب الشعبين.

توافق مصري تركي بشأن ليبيا

وأشار وزير الخارجية التركي إلى وجود توافق بين مصر وتركيا فيما يتعلق بالقضية الليبية، مؤكدًا أن البلدين عازمان على دعم تحقيق الوحدة والسيادة في ليبيا، والعمل من أجل الوصول إلى حلول تسهم في إنهاء حالة الانقسام وتحقيق الاستقرار.

وزير الخارجية التركي: نسعى لحل أزمة مضيق هرمز

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، قال وزير الخارجية التركي إن بلاده تسعى إلى حل أزمة مضيق هرمز، بما يسهم في إنهاء أزمة الطاقة العالمية وتعزيز أمن واستقرار حركة الملاحة والطاقة.

وقف الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

وتطرق وزير الخارجية التركي إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يعيش مأساة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وشدد على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف معاناة الفلسطينيين ودعم حقوقهم.

«مصر وتركيا قوتان عظميان في المنطقة»

وأكد وزير الخارجية التركي أن مصر وتركيا تمثلان قوتين رئيسيتين في المنطقة، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

واختتم بالتأكيد على أن بلاده تسعى إلى رفع مستوى العلاقات مع مصر إلى أفضل مستوياتها، من خلال توسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين.

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