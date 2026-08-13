وزير الخارجية عن اتفاقية الدفاع بين السعودية وتركيا وباكستان: ندرس بشكل معمق وفقا للدستور

علق الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، على اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعدية وتركيا وباكستان، قائلا:" مصر تجمعها علاقات متميزة مع السعودية وباكستان وتركيا وحريصون على دفع العلاقات الثنائية مع تلك الدول".



وقال بدر عبد العاطي في كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، :" حينما يتعلق الامر بالتعاون في مجالات دفاعية وتواجد التزامات في هذا الشأن فمن الطبيعي ان يحتاج ذلك لدراسات معمقة في ضوء الدستور المصري والالتزامات القانونية ".

وتابع بدر عبد العاطي :" هناك أفكار كثيرة ومبادرات كثيرة حول الترتيبات الأمنية في الإقليم ونتعامل مع هذه المبادرات والأفكار بمنتهى الجدية وندرس الامر بكل جدية ".

وأكمل بدر عبد العاطي :" هناك تنسيق كامل بين مصر والسعودية وتركيا وباكستان ".

