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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية عن اتفاقية الدفاع بين السعودية وتركيا وباكستان: ندرس بشكل معمق وفقا للدستور

وزير الخارجية
وزير الخارجية
هاني حسين

علق الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، على اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعدية وتركيا وباكستان، قائلا:" مصر تجمعها علاقات متميزة مع السعودية وباكستان وتركيا وحريصون على دفع العلاقات الثنائية مع تلك الدول".


وقال بدر عبد العاطي في كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، :"   حينما يتعلق الامر بالتعاون في مجالات دفاعية وتواجد التزامات في هذا الشأن فمن الطبيعي ان يحتاج ذلك لدراسات معمقة في ضوء الدستور المصري والالتزامات القانونية ".

وتابع بدر عبد العاطي :"  هناك أفكار كثيرة ومبادرات كثيرة حول الترتيبات الأمنية في الإقليم ونتعامل مع هذه المبادرات والأفكار بمنتهى الجدية  وندرس الامر بكل جدية ".

وأكمل بدر عبد العاطي :" هناك تنسيق كامل بين مصر والسعودية وتركيا وباكستان ".
 

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