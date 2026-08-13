وزير خارجية تركيا: القاهرة وأنقرة سوف تسهمان في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

وجه هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، الشكر والتقدير لمصر على حفاوة الاستقبال والضيافة .



وقال هاكان فيدان في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، :" العلاقات بين مصر وتركيا تسير بمستوى متميز في غطار الأخوة والثقة المتبادلة ".

وأكمل هاكان فيدان :" نواصل التعاون مع مصر ونطوره بكل قوة".

وتابع :" نستهدف على تعزيز حجم التبادل التجاري مع مصر في الفترة المقبلة ، ونستهدف تطوير العلاقات مع مصر في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية".

واكمل :" تركيا ومصر من أكبر دول المنطقة ونريد تطوير علاقاتنا في المجال البحري بما يخدم مصلحة الدولتين، و مصر وتركيا سوف تسهمان في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ".

