غلق وتشميع مستشفى الزهراء الحديث بكفر الشيخ لمخالفة معايير التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان غلق وتشميع مستشفى الزهراء الحديث بمدينة كفر الشيخ (حي المنتزه) لمخالفة معايير السلامة والاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرصودة، في إطار حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من التزامها بكافة الاشتراطات الصحية والمعايير القانونية لضمان سلامة المواطنين والبيئة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن هذا القرار جاء بعد أن رصدت لجنة من إدارة العلاج الحر بكفر الشيخ مخالفات جسيمة تتعلق بمنظومة التخلص من النفايات الطبية الخطرة حيث تم ضبط حالات تسريب للنفايات الطبية داخل المستشفى مما يمثل خطراً داهماً على الصحة العامة ومخالفة صريحة لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 153 لسنة 2004.

تحرير محاضر ضبط سابقة

ومن جانبه أشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص إلى أن إجراءات الغلق جاءت بعد ثبوت تكرار المخالفة حيث تم تحرير محاضر ضبط سابقة (محضر رقم 5526 لسنة 2026) وتوثيق تسريب النفايات في أوقات متأخرة من الليل مما استوجب اتخاذ إجراء قانوني حازم وتأديبي لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

وتهيب الوزارة بجميع القائمين على المنشآت الطبية الخاصة ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة حفاظاً على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية بجميع المحافظات لضمان الالتزام بالمعايير القانونية وحماية صحة المواطنين.