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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتيسير الحركة المرورية.. ضبط 349 حالة إشغال خلال حملة مكبرة بالهرم

حملة اشغالات
حملة اشغالات
أحمد زهران

شن حي الهرم حملة مكبرة خلال ساعات الليل استهدفت القطاع الجنوبي للحي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات والإشغالات واستعادة الانضباط بالشارع.

وشهدت الحملة تواجداً ميدانياً مكثفاً لعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، حيث قاد المتابعة ميدانياً اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، وبمشاركة كل من اللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، مدير شرطة المرافق بالجيزة، رئيس مباحث المرافق والقوة الأمنية المرافقة من الضباط المعاونين، ونواب رئيس الحي، ورجال إدارة الإشغالات، وأطقم هيئة النظافة والتجميل، وولاء محبوب، مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.

وأسفرت التحركات الميدانية عن اتخاذ الإجراءات القانونية المباشرة ضد المخالفين، حيث تم التحفظ على 349 حالة إشغال وتعدٍ متنوعة تعوق حركة السير والمواطنين، وتم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ اللازم بشأنها.

وتأتي هذه الحملات ضمن سلسلة من الإجراءات الدوريّة والمسائية التي تنفذها أحياء محافظة الجيزة لإعادة الشارع لمظهره الحضاري وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

رفع اشغالات محافظة الجيزة حي الهرم

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