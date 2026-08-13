قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد رمضان يلتقي حسام حسن بعد بروفة حفله بالساحل الشمالي
الحريف وصل.. رسميا أحمد عبد القادر في بيراميدز
زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن
صدمة أمريكية.. 26 مليار دولار خسائر سنوية بسبب التحايل على رسوم ترامب
بعد السيطرة على الحريق.. مصدر أمني ينفي سقوط مصعد داخل مول أرابيلا بالتجمع
«الأنسولين حياة» هل يتوقف استيراده للأطفال؟ استغاثة للأهالي ورد حاسم من هيئة الدواء
بمشاركة أكرم توفيق.. الأهلي ينهي مرانه المسائي في إسبانيا استعدادًا لمباراة «يوروبا» غدًا
بينهم طفل.. إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على محور 30 يونيو
هل تتحمل إثم جرائم ارتكبت بخط هاتف مسجل ببطاقتك؟ أمين الفتوى يجيب
الصحة : 3 وفيات و17 مصابا في حادث مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة
بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة
تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة فورية لشكاوى التواصل الاجتماعي..هيئة النظافة بالجيزة تشن حملات مكبرة وتزيل مخلفات الرتش بـ 5 أحياء

رفع المخلفات
رفع المخلفات
أحمد زهران

كثفت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، حملاتها الميدانية الموسعة للتعامل الفوري مع بؤر التجمعات ومخلفات البناء، والعمل على رفع كفاءة النظافة العامة بمختلف القطاعات، وذلك في إطار التفاعل السريع والمباشر مع الشكاوى والبلاغات المرصودة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك تنفيذاً للتعليمات الصادرة من اللواء أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بضرورة التواجد الميداني المستمر والتجاوب السريع مع متطلبات المواطنين.

حيث وجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، محمد زكي، مدير عام الهيئة، بسرعة التوجه للنقاط المشار إليها في الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كافة الإشغالات والمخلفات.

أبرز المناطق التي شملتها الحملة:
-حي العجوزة: الاستجابة لشكوى سكان شارع السودان، حيث تم رفع جميع مخلفات الرتش وتجريد ونظافة الموقع بالكامل.

-حي المنيرة: التعامل الفوري مع الشكوى الواردة بشأن المنطقة الواقعة أسفل محور عرابي، ورفع أطنان الرتش والتراكمات.

-حي الهرم: تنفيذ حملة نظافة مكبرة بنطاق ترعة المريوطية وإزالة المخلفات الصلبة والرتش.

-حي إمبابة: رفع كفاءة النظافة في شارع القومية العربية والاستجابة العاجلة لمطالب الأهالي.

-حي المنيرة الغربية: تنفيذ أعمال تمشيط ونظافة شاملة لـ شارع محمد جابر وإعادة المظهر الحضاري له.

وتؤكد الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة؛ استمرار العمل على مدار الساعة واستقبال كافة ملاحظات وشكاوى المواطنين، والتعامل الفوري معها حفاظاً على المظهر الجمالي والسلامة البيئية لشوارع المحافظة.

محافظة الجيزة رفع مخلفات حي العجوزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

يوسف بلعمري

موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

بيزيرا

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

شارع الفن

قصور الثقافة تنجح في جذب أهالي الإسكندرية إليها.. أصل حكاية شارع النبي دانيال

كارول سماحة

كارول سماحة تشارك في اختيار الفائزين بجوائز «جرامي»

طب طز" و"بلبلة" و"السكة الغلط".. جاد شويري يطرح 3 أغانى من البومه الجديد

طب طز" و"بلبلة" و"السكة الغلط".. جاد شويري يطرح 3 أغاني من ألبومه الجديد

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد