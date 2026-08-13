استجابة فورية لشكاوى التواصل الاجتماعي..هيئة النظافة بالجيزة تشن حملات مكبرة وتزيل مخلفات الرتش بـ 5 أحياء

كثفت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، حملاتها الميدانية الموسعة للتعامل الفوري مع بؤر التجمعات ومخلفات البناء، والعمل على رفع كفاءة النظافة العامة بمختلف القطاعات، وذلك في إطار التفاعل السريع والمباشر مع الشكاوى والبلاغات المرصودة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك تنفيذاً للتعليمات الصادرة من اللواء أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بضرورة التواجد الميداني المستمر والتجاوب السريع مع متطلبات المواطنين.

حيث وجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، محمد زكي، مدير عام الهيئة، بسرعة التوجه للنقاط المشار إليها في الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كافة الإشغالات والمخلفات.

أبرز المناطق التي شملتها الحملة:

-حي العجوزة: الاستجابة لشكوى سكان شارع السودان، حيث تم رفع جميع مخلفات الرتش وتجريد ونظافة الموقع بالكامل.

-حي المنيرة: التعامل الفوري مع الشكوى الواردة بشأن المنطقة الواقعة أسفل محور عرابي، ورفع أطنان الرتش والتراكمات.

-حي الهرم: تنفيذ حملة نظافة مكبرة بنطاق ترعة المريوطية وإزالة المخلفات الصلبة والرتش.

-حي إمبابة: رفع كفاءة النظافة في شارع القومية العربية والاستجابة العاجلة لمطالب الأهالي.

-حي المنيرة الغربية: تنفيذ أعمال تمشيط ونظافة شاملة لـ شارع محمد جابر وإعادة المظهر الحضاري له.

وتؤكد الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة؛ استمرار العمل على مدار الساعة واستقبال كافة ملاحظات وشكاوى المواطنين، والتعامل الفوري معها حفاظاً على المظهر الجمالي والسلامة البيئية لشوارع المحافظة.