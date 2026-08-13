قنبلة تزن نصف طن.. مفاجأة سوفيتية تظهر في حديقة منزل شرق أفغانستان

أعلنت الشرطة في أفغانستان عن اكتشاف قنبلة غير منفجرة تعود إلى الحقبة السوفيتية تزن 500 كيلوجرام (حوالي 1100 رطل) أمس في حديقة خاصة في شرق البلاد.

وبحسب دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، فقد قُتل أو جُرح أكثر من 45 ألف أفغاني بسبب مخلفات الحرب المتفجرة والألغام منذ انسحاب القوات السوفيتية في عام 1989.

يقول خالد سرحدي، المتحدث باسم الشرطة الأفغانية في ولاية غزني، إنه يوم الأربعاء عثر أحد السكان على "جسم مشبوه في منطقة الحديقة داخل فناء منزله".

وقال سرحدي لوكالة فرانس برس إن قوات الأمن وفريق إزالة الألغام التابع للمجلس الدنماركي للاجئين توجهوا إلى المنزل في قرية سير.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة: "تم اكتشاف قنبلة تزن 500 كيلوجرام من الحقبة السوفيتية، ونُقلت إلى منطقة جبلية، وفُجّرت بأمان".

انسحبت القوات السوفيتية من أفغانستان بعد احتلال دام قرابة عقد من الزمان، لكن الحروب المتتالية أعقبت ذلك.

قال نيك بوند، رئيس قسم مكافحة الألغام في بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، لوكالة فرانس برس في يونيو، إنه على الرغم من وجود ذخائر غير منفجرة في جميع أنحاء البلاد، فقد انخفض عدد الفرق المنتشرة لمعالجة المشكلة بنسبة 64 في المائة على مدى العامين الماضيين.