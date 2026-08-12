الأمم المتحدة: بعد خمس سنوات من سيطرة طالبان النساء في أفغانستان نادرا ما يغادرن منازلهن

قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إنه بعد مرور خمس سنوات على استيلاء طالبان على السلطة، جردت النساء والفتيات في أفغانستان بشكل منهجي من حقوقهن. وأصدرت سلطات الأمر الواقع أكثر من 100 مرسوم يحد من التعليم والعمل وحرية التنقل - وهي قيود تتفاقم الآن بسبب الخفض الكبير في المساعدات على الأرض.

وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن النساء الأفغانيات نادرا ما يغادرن منازلهن، في ظل القيود المفروضة عليهن منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد قبل نحو خمس سنوات.

وتابعت الهيئة المعنية بالمساواة بين الجنسين في المنظمة، إنه في العام الماضي وحده، تفاقم هذا الاستبعاد للنساء والفتيات من التعليم والتوظيف والحياة العامة وأنظمة العدالة والرعاية الصحية، مما رسّخ ما يزال "أشد أزمات حقوق المرأة خطورة في العالم".

وأضافت الهيئة أن "النتائج مدمّرة"، مؤكدة أن انخفاض متوسط العمر المتوقع، وارتفاع مخاطر وفاة الأمهات، وزواج الأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب فقدان التعليم والعمل وحرية التنقل، قد تسببت أيضاً في أزمة في الصحة النفسية.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أضفت المراسيم التقييدية التي تستهدف النساء والفتيات الطابع المؤسسي على التمييز وجردتهن من حقوقهن الأساسية، مع وجود عواقب عميقة على حياتهن ومجتمعاتهن، وفقاً لبينات جديدة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتغادر نصف النساء الأفغانيات اللاتي أجريت معهن مقابلات المنزل مرة أو مرتين فقط في الشهر بسبب القيود الصارمة على حركتهن ووصولهن إلى الأماكن العامة، وفقا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

بالإضافة إلى ذلك، تفيد المزيد من النساء بشعورهن بعدم الأمان عند مغادرة المنزل دون محرم ذكوري.

واعتباراً من عام 2026، لا تزال ما يُقدر بـ 2.4 مليون فتاة مستبعدات من التعليم الثانوي، حيث أدت القيود إلى العودة عن عقدين من التقدم في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم.

وقالت اليونسكو في بيان: "أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر رسميا وصول الفتيات والنساء إلى التعليم بعد المرحلة الابتدائية".

وقالت اليونسكو إنه بعد منعهن من المدارس الثانوية والجامعات واستبعادهن من معظم الأعمال المدفوعة الأجر، تواجه النساء أيضا عقبات قانونية لحمايتها من جميع أشكال العنف.

وقالت الوكالة الأممية: "لقد محيت النساء من الحياة العامة. ومع نمو جيل جديد من الفتيات دون تعليم، يصبح مستقبلهن مظلما بشكل متزايد".

ودعت اليونسكو إلى الاستعادة الكاملة للحق في التعليم للفتيات والنساء الأفغانيات، محاكية التوسلات من العديد من وكالات الأمم المتحدة والقادة لحماية حقوق الإنسان الخاصة بهن وتعزيزها.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان برونو ليماركيس إن ثغرات التمويل قد تؤدي، من بين أمور أخرى، إلى إغلاق المراكز الصحية، "مما يترك آلاف الأمهات والمواليد الجدد عرضة لمضاعفات والوفاة التي يمكن الوقاية منها".

وفي الوقت نفسه، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي من أن التخفيضات المدمّرة في التمويل ستؤثر على عمليات تسليم الأغذية إلى الأكثر جوعاً في وقت تؤثر فيه أزمة الجوع على 14 مليون أفغاني.