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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يطالب بتأخير مباريات الدوري ساعة لارتفاع درجات الحرارة | فيديو

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
محمود زيدان

طالب الإعلامي أحمد موسى بتأخير مواعيد انطلاق مباريات الدوري المصري لكرة القدم لمدة ساعة على الأقل، مراعاةً لارتفاع درجات الحرارة الشديد الذي تشهده البلاد، وللحفاظ على سلامة اللاعبين مع انطلاق البطولة يوم 21 من الشهر الجاري.

تأخير مباريات الدوري

وأوضح «موسى»، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، أن إقامة المباريات في الخامسة مساءً في ظل وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية يمثل صعوبة كبيرة على اللاعبين ويُعرضهم لمخاطر صحية كضربات الشمس.

تقليل تأثير الإجهاد الحراري

واقترح  الإعلامي أحمد موسى تعديل المواعيد لتُقام مباريات الخامسة مساءً في تمام السادسة، ومباريات الثامنة مساءً في تمام التاسعة، لتقليل تأثير الإجهاد الحراري على اللاعبين والحفاظ عليهم.

وشدد على أهمية تطبيق هذا التعديل، ولو مؤقتاً، خلال الجولات الأولى من المسابقة وقبل التوقف الدولي الخاص بمنتخب مصر وبطولة كأس الأمم الإفريقية، داعياً إلى اتخاذ قرار مبكر يستجيب لمطالب رؤساء الأندية ويضمن سلامة الجميع.

مباريات الدوري درجات الحرارة الإجهاد الحراري بطولة كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر

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