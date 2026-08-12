برلماني يطالب بوقف استخدام سيارات النقل على طريق «أبو حماد بلبيس» واستبدالها بالميكروباصات

طالب النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بالشرقية، الجهات المعنية، بوقف استخدام سيارات النقل في نقل المواطنين على طريق أبو حماد – بلبيس، واستبدالها بسيارات ميكروباص مجهزة وآمنة، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لتكرار الحوادث المأساوية.

وأكد النائب محمد نوح، في تصريحات صحفية له، أن استمرار استخدام سيارات النقل في نقل المواطنين يمثل خطرًا حقيقيًا على حياة الأهالي، خاصة في ظل كثافة الحركة على الطريق، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توفير وسيلة نقل آمنة ومنظمة للمواطنين.

وشدد النائب محمد نوح على أن مأساة حادث الدواويس وما خلفته من ضحايا ومصابين يجب أن تكون جرس إنذار لاتخاذ خطوات حاسمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مطالبًا بتشديد الرقابة على وسائل نقل الركاب والالتزام باشتراطات السلامة.

ودعا النائب الجهات التنفيذية والأجهزة المعنية إلى سرعة الاستجابة لهذا المطلب، ووضع حلول دائمة لأزمة النقل على الطريق، بما يضمن سلامة المواطنين ويحفظ أرواحهم.