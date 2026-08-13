لم يتحمل الصدمة.. وفاة شاب في نفس لحظة رحيل أمه بمستشفى طوارئ المنصورة

شهدت مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة موقف حزين ، بعدما علم نجل سيدة داخل المستشفى بوفاتها، ولم يتحمل الخبر فتوفى بعد علمه بخبر الوفاة داخل المستشفى في موقف مؤلم صدم المتواجدين.

حضرت السيدة نادية مرسي أبو العلا، تبلغ من العمر 70 عامًا، إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة مع ابنها محمد محمود، 40 عامًا، وذلك بعد شعورها بإرهاق وآلام، قام نجلها بنقلها للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها.

صدمة وفاه الأم التي لم يتحملها الأبن

أبلغ الأطباء الابن بوفاة الأم بعد دخولها المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية ، مما جعل الابن في حالة من الصدمة الشديدة.

كما حاول الفريق الطبي إسعاف بعد الصدمة التي تعرض لها، إلا أنه توفى بعد وفاة والدته نتيجه الحزن الشديد عليها مما أدى إلى حالة من الذهول والحزن داخل المستشفى .