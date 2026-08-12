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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فوائد المكسرات لصحة القلب.. 7 أسباب تجعلك تتناولها يوميًا

المكسرات
المكسرات
أسماء عبد الحفيظ

تُعد المكسرات من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، ويمكن أن يكون تناولها باعتدال جزءًا من نظام غذائي صحي يدعم صحة القلب والأوعية الدموية. وتتميز المكسرات باحتوائها على الدهون غير المشبعة، والألياف، والبروتين، إلى جانب مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

ما فوائد المكسرات لصحة القلب؟

1. تساعد على تحسين مستويات الكوليسترول

تحتوي المكسرات على نسبة جيدة من الدهون غير المشبعة، التي يمكن أن تساعد عند تناولها بدلًا من الدهون المشبعة على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، وهو ما يدعم صحة القلب.

2. قد تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

يرتبط تناول المكسرات ضمن نظام غذائي متوازن بصحة أفضل للقلب، خاصة عندما تحل محل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة أو الكربوهيدرات المكررة.

3. غنية بالدهون الصحية

تحتوي أنواع عديدة من المكسرات على الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة، وهي من الدهون التي يمكن إدراجها ضمن النظام الغذائي الصحي للقلب.

4. تساعد على الحصول على الألياف

تحتوي المكسرات على الألياف الغذائية التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، كما يمكن أن تساعد في تحسين بعض عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.

5. تحتوي على مضادات الأكسدة

تضم المكسرات مركبات مضادة للأكسدة، وتختلف تركيبتها الغذائية من نوع إلى آخر. وتساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الإجهاد التأكسدي.

6. تمد الجسم بالمغنيسيوم والبوتاسيوم

تحتوي بعض أنواع المكسرات على معادن مهمة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران يدخلان في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك عمل العضلات والأعصاب وتنظيم ضغط الدم.

7. تساعد على الشعور بالشبع

تجمع المكسرات بين الدهون الصحية والبروتين والألياف، لذلك يمكن أن تساعد كمية صغيرة منها على الشعور بالشبع، ما يجعلها خيارًا جيدًا كوجبة خفيفة بدلًا من الحلويات والمقرمشات.

ما أفضل المكسرات لصحة القلب؟

يمكن الاستفادة من مجموعة متنوعة من المكسرات، ومنها اللوز، والجوز، والفستق، والبندق، والكاجو. ولا يشترط الاعتماد على نوع واحد، بل يمكن التنويع بينها للحصول على مجموعة مختلفة من العناصر الغذائية.

ويُفضل اختيار المكسرات غير المملحة وغير المحمصة بالزيوت أو المغطاة بالسكر، لأن الإضافات قد تزيد كمية الصوديوم أو السكر والسعرات الحرارية.

ما الكمية المناسبة من المكسرات؟

المكسرات غنية بالسعرات الحرارية، لذلك لا يعني كونها صحية إمكانية تناولها بكميات كبيرة. وتُعد حفنة صغيرة يوميًا، أو نحو 28 جرامًا، كمية شائعة ضمن الأنظمة الغذائية الصحية، مع مراعاة الاحتياجات اليومية لكل شخص.

هل المكسرات تخفض الكوليسترول؟

يمكن أن يساعد إدخال المكسرات في النظام الغذائي، خصوصًا عند استخدامها بدلًا من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، في تحسين مستويات بعض أنواع الكوليسترول. لكن المكسرات ليست علاجًا مستقلًا لارتفاع الكوليسترول، ولا تغني عن النظام الغذائي المناسب أو الأدوية التي يصفها الطبيب.

فوائد المكسرات فوائد المكسرات لصحة القلب المكسرات فوائد المكسرات لصحة الإنسان مكسرات

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