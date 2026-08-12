ثقافة الغربية تعلن الشاعر مصطفى منصور رئيسًا لنادي أدب طنطا للمرة الثالثة

أعلن فرع ثقافة الغربية فوز الشاعر مصطفى منصور بمنصب رئيس نادي الأدب بقصر ثقافة طنطا بالتزكية، وذلك لمدة عامين، عقب اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي.

تفاصيل الواقعة

كما أعلن فرع الثقافة عن فوز أربعة أعضاء بعضوية مجلس إدارة نادي الأدب بالتزكية، وذلك بحضور نجلاء نصر، مديرة قصر ثقافة طنطا، وإشراف سماح مصطفى، مسؤولة النشاط الثقافي بمديرية ثقافة الغربية، وباسم زايد، مشرف نادي الأدب.

ويُعد فوز الشاعر مصطفى منصور برئاسة نادي أدب طنطا للمرة الثالثة امتدادًا لمدة الدورتين، الأولى خلال الفترة من 2008 إلى 2010، والثانية من 2020 إلى 2022.

تحرك تنفيذي عاجل

ويشغل مصطفى منصور منصب مدير النشاط الثقافي بجامعة طنطا، وهو عضو باتحاد كتاب مصر، كما سبق له رئاسة نادي الأدب المركزي بالغربية، وتولى رئاسة تحرير مجلة «أقلام» الأدبية الصادرة عن ثقافة الغربية عام 2015.

دواوين الشعر بالعامية

وصدر للشاعر مصطفى منصور عدد من الدواوين الشعرية بالعامية المصرية، من بينها ديوان «بسبوري حتة قلب»، وديوان «الورد ريحة الطيبين»، بالإضافة إلى ديوان «دراويش في محرابها»، الفائز بالنشر الإقليمي بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

تاريخ مشرف

كما لديه عدد من الأعمال الأدبية تحت الطبع، من بينها «حصة العربي» و«عصفور كناريا وحيد»، إلى جانب عمله مستشارًا ثقافيًا لعدد من الصحف الإقليمية، ونشر العديد من أعماله في الصحف القومية والدوريات الأدبية.

مشاركة في اللقاءات التلفزيونية

وشارك منصور في العديد من اللقاءات والبرامج التليفزيونية والإذاعية، كما حصل على عدد من الجوائز وشهادات التقدير من مؤسسات ثقافية وشبابية ومنظمات مجتمع مدني.

ويعمل أيضًا محاضرًا مركزيًا بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وشارك في تحكيم العديد من المسابقات الأدبية بجامعة طنطا ومديرية الشباب والرياضة وفرع ثقافة الغربية، كما شارك محكمًا بالتليفزيون المصري بقناة الدلتا في مسابقة «نجوم لبكرة» لعام 2026.

تجديد الثقة

ويأتي تجديد الثقة في الشاعر مصطفى منصور رئيسًا لنادي أدب طنطا تأكيدًا لدوره في الحركة الأدبية والثقافية بمحافظة الغربية، واستمرارًا لنشاط النادي في دعم المبدعين والمواهب الأدبية بالمحافظة.