محمد أنور لـ «صدى البلد»: مسلسل «بيت بابا» زي البيوت المصرية.. وأواصل التحضير الجزء الثالث والرابع.. خاص

تألق النجم محمد أنور في الجزء الأول من مسلسل «بيت بابا»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونال إشادات واسعة من الجمهور، لما يقدمه العمل من أجواء أسرية واجتماعية ممزوجة بالكوميديا الخفيفة. وبعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، انتهى محمد أنور من تصوير الجزء الثاني، المقرر عرضه قريبًا، بالتزامن مع مواصلة التحضيرات والتصوير للأجزاء الثالثة والرابعة، وسط حالة من الحماس والترقب من الجمهور.

وكشف محمد أنور، في حوار خاص مع «صدى البلد»، عن سعادته الكبيرة بردود الفعل التي حققها الجزء الأول، مؤكدًا أن نجاح العمل شجعه على استكمال الأجزاء الجديدة، كما تحدث عن تفاصيل شخصيته وعلاقته بالفنان سليم التركي، وسر الكيمياء التي ظهرت بينهما على الشاشة، بالإضافة إلى حبه للمسرح ورأيه في عودته للنشاط المسرحي، وحقيقة عودته إلى السينما خلال الفترة المقبلة.

الحوار

في البداية.. كيف استقبلت ردود الفعل على الجزء الأول من مسلسل «بيت بابا»؟

أنا سعيد جدًا بردود الفعل على الجزء الأول من مسلسل «بيت بابا»، والحمد لله إن العمل قدر يوصل للجمهور ويحقق النجاح ده. أكتر حاجة بتسعدني إن الناس حبت الشخصيات والأجواء اللي موجودة في المسلسل، وإنهم حسوا إنه قريب منهم ومن حياتهم.

من وجهة نظرك.. ما سر نجاح «بيت بابا»؟

أعتقد إن المسلسل بيريّح زمان وريحة البيوت المصرية، لأنه بيتكلم عن الأسرة ومشاكلها بشكل اجتماعي كوميدي لايت، وده بيخلي الجمهور يحس إن الشخصيات والمواقف اللي بيشوفها على الشاشة قريبة منه ومن حياته اليومية.

حدثنا عن شخصيتك في العمل وعلاقتك بالفنان سليم التركي؟

أنا بجسد شخصية شقيق سليم التركي خلال أحداث المسلسل، ومبسوط جدًا إن الجمهور حس بالكيمياء اللي بينا على الشاشة. والحقيقة إن سليم بالنسبة لي زي أخويا فعلًا، وده أكيد انعكس على علاقتنا داخل العمل وعلى التفاعل بين الشخصيتين.

بعد النجاح الكبير للجزء الأول.. ألم تتخوف من تقديم أجزاء ثانية وثالثة ورابعة؟

بالعكس، نجاح الجزء الأول شجعني جدًا على تقديم باقي الأجزاء. أنا انتهيت بالفعل من تصوير الجزء الثاني، وإن شاء الله يعرض قريبًا، وحاليًا بنواصل التحضيرات والتصوير للأجزاء الثالثة والرابعة، وإن شاء الله تكون مفاجأة للجمهور.

وماذا عن المسرح؟

المسرح بيتي، وأنا بحبه جدًا، وسعيد بعودة النشاط المسرحي بالشكل ده، خصوصًا مع المسرحيات اللي بتتقدم خلال صيف 2026. المسرح له طاقة وإحساس مختلف، ودائمًا بحس إني في مكاني لما بكون واقف على خشبته.

وماذا عن السينما؟ وهل هناك عودة قريبة؟

أنا بحب السينما جدًا وبعشقها، وأتمنى أشارك في أعمال سينمائية خلال الفترة المقبلة، لكن في الوقت الحالي بدور على السيناريو المناسب اللي يتماشى مع عودتي للسينما ويكون عمل أقدر أقدم من خلاله حاجة مختلفة للجمهور.