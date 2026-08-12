حقيقة إلغاء منهج اكتشف " Discover" لـ"طلاب إبتدائي" ..التعليم تحسم الجدل

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، بعد تداول أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم ينص على إلغاء منهج اكتشف " Discover" لطلاب الابتدائي خلال العام الدراسي المقبل 2026 / 2027

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار بشأن إلغاء منهج اكتشف لطلاب الابتدائي خلال العام الدراسي المقبل 2026 / 2027 ، أن منهج اكتشف " Discover" بالفعل محول لنشاط غير مضاف للمجموع من العام الدراسي الماضي ، وبناءا عليه ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء منهج اكتشف مع بداية العام الدراسي المقبل غير دقيق

جدير بالذكر أن أن منهج " Discover" يساعد على تنمية مهارات الإبداع والتواصل لدى الطالب، حيث يعمل على دمج تخصصات مختلفة مثل العلوم والرياضيات والدراسات واللغة العربية في شكل موضوعات دراسية تتناول مجموعة من المعارف و المهارات والقضايا التي تساعد الطالب على تحقيق نواتج التعلم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس .. هل تقرر تأجيله ؟

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حتى الآن لم يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قرارا رسميا ينص على تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الحكومية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تقرر رسمياً أن يكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت .

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الدولية

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الدولية

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الدولية مختلف عن موعد المدارس الحكومية ، مؤكدةً أن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الدولية سيكون يوم 6 سبتمبر 2026 .

العام الدراسي الجديد 2027 .. الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي عن قرار تحديد يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 ليكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي الجديد 2027 حتى حتى الخميس 24 يونيو 2027 ، بإجمالي ٣٩ أسبوعًا دراسيًا

يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول ٩٣ يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني ٩٠ يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى ١٨٣ يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.

تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت ٢٣ يناير ٢٠٢٧، وحتى الخميس ٤ فبراير ٢٠٢٧.

يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.



تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من ٩ يناير ٢٠٢٧ وحتى ١٤ يناير ٢٠٢٧، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من ١٦ يناير ٢٠٢٧ وحتى ٢١ يناير ٢٠٢٧.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٧، ويستمر حتى الخميس ٢٤ يونيو ٢٠٢٧، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من ٢٢ مايو ٢٠٢٧ وحتى ٢٧ مايو ٢٠٢٧، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من ٢٩ مايو ٢٠٢٧ وحتى ٣ يونيو ٢٠٢٧.

تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من ٢٩ مايو ٢٠٢٧ وحتى ١٠ يونيو ٢٠٢٧.

تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من ١٢ يونيو ٢٠٢٧ وحتى ٢٢ يونيو ٢٠٢٧.

بدء امتحانات الثانوية العامة 2027 من ٢٦ يونيو ٢٠٢٧ وحتى ٢١ يوليو ٢٠٢٧.



