الرئيس السيسي: شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله

عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال: “في اليوم العالمي للشباب، أؤكد أن شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله، وأن أفكارهم وإبداعاتهم ومشاركاتهم الفاعلة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية”.



وأضاف الرئيس السيسي: “وقد وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وجميع جهات الدولة المعنية بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايتي، تكون مساحة مفتوحة أمام شباب مصر لطرح أفكارهم ومبادراتهم البنّاءة، ودعم مشاركاتهم في خدمة المجتمع، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والانتماء والمسئولية الوطنية”.

