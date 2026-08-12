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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
البهى عمرو

عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال: “في اليوم العالمي للشباب، أؤكد أن شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله، وأن أفكارهم وإبداعاتهم ومشاركاتهم الفاعلة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية”.


وأضاف الرئيس السيسي: “وقد وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وجميع جهات الدولة المعنية بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايتي، تكون مساحة مفتوحة أمام شباب مصر لطرح أفكارهم ومبادراتهم البنّاءة، ودعم مشاركاتهم في خدمة المجتمع، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والانتماء والمسئولية الوطنية”. 
 

السيسي اليوم العالمي للشباب شباب مصر

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