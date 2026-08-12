وزير اعلام لبنان واليونسكو يطلقان الحملة الوطنية لمكافحة خطاب الكراهية

دعا وزير الإعلام اللبناني بول مرقص ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» إلى حضور المؤتمر الصحفي المخصص لإطلاق الحملة الوطنية لمكافحة خطاب الكراهية، وذلك استكمالًا للحملة الوطنية السابقة لمكافحة الأخبار المضللة تحت شعار «كن جزءًا من الحقيقة... مش من التضليل».

وتهدف الحملة الجديدة إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز الوعي الإعلامي، وترسيخ خطاب مسؤول قائم على الاحترام والتنوع، ونبذ الكراهية والتحريض، وتعزيز احترام الآخر والتنوع.

وتأتي الحملة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دور الإعلام في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة الخطابات المحرضة، وتشجيع الاستخدام المسؤول لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في الحد من انتشار خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل.