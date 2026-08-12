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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
أسماء عبد الحفيظ

توفيت طالبة مصرية تبلغ من العمر 19 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أثناء وجودها في بريطانيا، في واقعة أثارت تساؤلات حول ملابسات وفاتها وعلاقتها باستخدام عقار «تيرزيباتيد»، المعروف تجاريًا باسم «مونجارو» في بريطانيا و«زيبباوند» في الولايات المتحدة.

وكانت الطالبة جوزفين نصر، التي تعيش مع أسرتها في بريطانيا وتدرس القانون بجامعة شرق لندن، قد شعرت بالغثيان والقيء أثناء وجودها في الحرم الجامعي، قبل أن تتدهور حالتها بصورة مفاجئة.

ماذا حدث للطالبة المصرية؟

وفقًا لصحيفة «ذا أوريجونيان» الأمريكية، و بحسب تفاصيل الواقعة ، تواصلت جوزفين مع أسرتها بعد شعورها بالإعياء، وأبلغت والدها ووالدتها وشقيقتها بأنها تعاني من الغثيان والقيء.

وحاولت الأسرة توفير الرعاية الطبية لها، حيث جرى التواصل مع مقدم خدمات صحية خاص لإرسال ممرضة إلى مكان إقامتها وتقديم سوائل وريدية لها.

وبالتزامن مع ذلك، تواصلت شقيقتها مع أحد أفراد الأمن في الجامعة للاطمئنان عليها، قبل أن تتوجه الممرضة برفقة أفراد الأمن إلى شقة جوزفين.

وعندما لم يستجب أحد لطرق الباب، دخل أفراد الأمن إلى الشقة، ليعثروا على الطالبة ممددة على أرضية الحمام، قبل استدعاء خدمات الطوارئ. وأعلنت خدمة إسعاف لندن وفاتها في موقع الحادث.

العثور على عبوة لعقار «تيرزيباتيد»

طالبة الحقوق 

وخلال التعامل مع الواقعة، عثرت الشرطة على عبوة فارغة من عقار «تيرزيباتيد»، وهو أحد الأدوية المستخدمة لإنقاص الوزن، ويُعرف باسم «مونجارو» في بريطانيا.

وأظهرت التحقيقات أن جوزفين كانت قد حصلت على وصفة طبية للعقار من طبيب في الولايات المتحدة خلال صيف عام 2025.

لكن نتائج فحص ما بعد الوفاة كشفت عن تفاصيل أخرى مهمة تتعلق بحالتها الصحية.

حالة قلبية نادرة وراء تعقيد الواقعة

أظهر فحص ما بعد الوفاة أن الطالبة كانت تعاني من حالة قلبية خلقية تُعرف باسم «الجسر العضلي القلبي» (Myocardial Bridging)، وهي حالة يكون فيها جزء من شريان القلب محاطًا بعضلة القلب، وقد ترتبط في بعض الحالات باضطرابات في تدفق الدم أو نظم القلب.

 ساهمت الحالة القلبية الموجودة لدى جوزفين في تعرضها لاضطراب خطير في نظم القلب.

كما أشارت نتائج الفحص إلى حدوث انخفاض في مستوى السكر واختلال في توازن الأملاح، وهي عوامل يمكن أن تؤثر في انتظام ضربات القلب، بينما ورد استخدام عقار «تيرزيباتيد» ضمن ملابسات الواقعة.

وبالتالي، فإن تفاصيل التحقيق لا تشير ببساطة إلى أن العقار وحده كان السبب المباشر للوفاة، وإنما تكشف عن تداخل عدة عوامل صحية في الحالة.

أحلام توقفت فجأة

كانت جوزفين تستعد لاستكمال دراستها في تخصص القانون الدولي والدراسات القانونية، وكان من المقرر أن تتخرج عام 2027.

كما كانت الأسرة تستعد لرحلة إلى مصر، إلا أن الوفاة المفاجئة ألغت تلك الخطط، وبدأت الأسرة إجراءات إعادة جثمانها إلى الوطن.

ووصف أفراد أسرتها جوزفين بأنها فتاة محبة للحياة والسفر، وحرصت دائمًا على مساعدة الآخرين، مؤكدين أنها كانت شديدة التعلق بعائلتها.

وتعيد الواقعة تسليط الضوء على أهمية استخدام أدوية إنقاص الوزن تحت إشراف طبي، خاصة أن اختيار الدواء والجرعة ومدى ملاءمته للحالة الصحية يجب أن يحددها الطبيب بعد تقييم التاريخ المرضي والأدوية والحالة العامة للمريض.

حقنة تخسيس اضرار حقن التخسيس مونجارو حقنة مونجارو وفاة طالبة الحقوق

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