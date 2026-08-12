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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. أولي جلسات محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته محفظة القرٱن بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تنظر محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية اليوم أولي جلسات محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته محفظة القرٱن الكريم بواسطة أداة حادة وطعنات غادرة عقب إحالته من النيابة العامة بتهمه القتل العمد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة 

كان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي  توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة زوجة محفظة للقران الكريم علي يد زوجها بعدما تعرضت للضرب بأدوات حادة وطعنات غادرة أودت بحياتها داخل منزلها عش الزوجية بسبب خلافات أسرية بقرية كفر العبايدة.

تحرك عاجل

كما كلف المحامي العام بسماع أقوال الزوج المتهم وأخذ أقوال أسرة الزوجة الضحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض المتهم علي الجهات المعنية.

كان ضباط مباحث مركز المحلة تمكنوا من ضبط زوج من متعاطي الشابو انهي حياة زوجته في جريمة قتل مأساوية عقب أيام قليلة من عودتها  إلى منزل عش الزوجية عقب خلافات أسرية سابقة.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا  يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل سيدة داخل منزلها بالقرية، إثر تعرضها لعدة طعنات نافذة في منطقة الصدر بسلاح أبيض على يد زوجها.

جهود أمنية 

كما انتقلت قوة من المباحث الجنائية بدائرة المركز تحت إشراف العقيد ابو العزم فتحي وتم الدفع بسيارة إسعاف، حيث تبين وفاة السيدة وتدعى "ريهام. أ"، متأثرة بإصاباتها البالغة، واتضح أن المتهم هو زوجها "حسين. ش".

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية .

ضبط الزوج المتهم  

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث المركز وقوات الأمن من ضبط المتهم والتحفظ على أداة الجريمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية جنايات المحلة زوج انهي حياة مراته محفظة القرٱن الكريم مركز المحلة

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