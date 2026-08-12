التنمية الصناعية تسترد أراض غير مستغلة ببني سويف والمنيا ضمن حملات مواجهة «التسقيع»

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حملاتها الميدانية المكثفة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة، بالتنسيق مع جهات الولاية بالمحافظات وأجهزة المدن والجهات المعنية، وذلك في إطار خطة موسعة لحماية الأراضي الصناعية وضمان توجيهها إلى المستثمرين الجادين.

وشملت الحملات مناطق صناعية في محافظتي بني سويف والمنيا، برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، باسترداد الأراضي والوحدات الصناعية غير الجادة والمتقاعسة عن بدء الإنتاج.

سحب أراضٍ صناعية ببني سويف والمنيا

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات سحب لعدد من قطع الأراضي الصناعية في منطقة بني سويف الجديدة الصناعية بمحافظة بني سويف، بحضور المهندس أحمد نمور، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والقيادات الأمنية بالمحافظة.

كما شملت الحملة منطقة المطاهرة الصناعية بمحافظة المنيا، بحضور اللواء خالد عز الرجال، رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي، والمهندسة نهى فتحي عبد الرحمن، المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية بالمطاهرة.

مخالفات وتجاوز للمهل الزمنية

وجاءت قرارات السحب عقب مراجعة الموقف التنفيذي لقطع الأراضي، وثبوت مخالفة الحاصلين عليها للاشتراطات المقررة، إلى جانب تجاوز البرامج الزمنية المعتمدة والمهل الاستثنائية الإضافية التي سبق أن أتاحتها وزارة الصناعة، دون البدء في أعمال التنفيذ والإنتاج الفعلي.

وأكدت رئيس الهيئة أن الحملات تستهدف ضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، ومنع تعطيلها أو استغلالها في غير الأغراض المخصصة لها، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في النشاط الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية.

إعادة طرح الأراضي للمستثمرين

وأوضحت الهيئة أن توسيع نطاق الحملات ليشمل مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية يعكس توجه وزارة الصناعة لإعادة هيكلة واستغلال المساحات الشاغرة، وإنهاء ممارسات المتاجرة في الأراضي الصناعية أو حجبها وتسقيعها.

وأضافت أن استرداد الأراضي غير المستغلة يستهدف تصحيح مسار الاستثمار الصناعي وتحويل الأراضي المعطلة إلى مشروعات إنتاجية فعالة تسهم في دعم الناتج القومي وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية الصناعية بالمحافظات.

حملات مستمرة بجميع المحافظات

وشددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على أن حملات سحب الأراضي غير المستغلة لن تكون إجراءً مؤقتًا، وإنما تمثل سياسة عمل مستمرة وفق خطة زمنية تستهدف مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الهيئة استمرار أعمال التفتيش والمرور الدوري على المناطق الصناعية التي تمت زيارتها سابقًا، إلى جانب استكمال الحملات في باقي المحافظات والمدن الصناعية، للتأكد من جدية المستثمرين والتزامهم بالبرامج الزمنية المحددة.

طرح الأراضي عبر المنصة الرقمية

وأكدت الهيئة إعادة طرح وتخصيص الأراضي والمساحات التي يتم استردادها من خلال منظومة منصة مصر الصناعية الرقمية، وبشفافية كاملة، لإتاحتها أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في تنفيذ توسعات واستثمارات صناعية حقيقية.

وتستهدف هذه الخطوة تسريع دورة الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم النشاط الصناعي والتنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات.