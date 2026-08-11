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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

صحيح ولذيذ.. إزاي تعمل ساندوتش منخفض السعرات الحرارية

ساندوتش
ساندوتش
اسماء محمد

يرغب الكثير من الاشخاص في معرفة كيفية عمل ساندوتش صحي لسد الرغبة في الجوع دون رفع السعرات الحرارية.

اليك طريقة عمل ساندوتش صحي وفقا لموقع verywellhealth.


 يمكنك الاستمتاع بوجبة شهية دون الشعور بالذنب من خلال اعداد ساندوتش لذيذ دون الشعور بالذنب، عندما ترغب في تناول طعام صحي. 

خطوات عمل ساندوتش صحي 

استخدم خبزًا غنيًا بالألياف، مثل خبز القمح الكامل بنسبة 100% أو خبز الحبوب الكاملة.
 

اختر مصدراً للبروتين قليل الدسم، مثل الدجاج، أو لحم البقر المشوي قليل الدسم، أو التونة، أو الديك الرومي. تشمل الخيارات الأخرى شرائح البيض، والحمص، والتوفو. 


فكّر في إضافة الأفوكادو بدلاً من الجبن للحصول على دهون صحية أكثر.


أضف بعض الخضراوات المفضلة لديك، مثل الخضراوات الورقية والفلفل الأحمر وشرائح الطماطم أو البراعم.


اختر صلصاتك بعناية

 الحمص، والخردل، والأفوكادو المهروس، أو الصلصة المصنوعة من الزبادي اليوناني، كلها تؤدي دورين: فهي مغذية ولذيذة وإذا كنت تستخدم المايونيز، فاختر نوعًا أخف.


أيًا كان نوع السلطة أو الساندويتش الذي تختاره، لا تهمل الطبق الجانبي والمشروب ويُعدّ طبق جانبي من الخضار أو الفاكهة الطازجة أو أصابع الموزاريلا خيارات أفضل من الأطباق المفضلة مثل رقائق البطاطس أو المعجنات المالحة.

ساندوتش شطيرة صحية الدجاج الجبن خبز القمح الكامل

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