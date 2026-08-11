17 وفاة .. الصحة تكشف آخر حصيلة لحادث الدواويس المأساوي

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن حصيلة الضحايا والمصابين في حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية، ارتفعت إلى 17 وفاة و31 مصابًا، ويتلقى المصابون العلاج بعدد من مستشفيات المحافظة.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “اون”، أن هناك 7 حالات غير مستقرة، بينها مصاب يخضع لعملية جراحية وآخر يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي، فيما غادر 10 مصابين المستشفيات عقب تحسن حالتهم.

وتابع أنه «لدينا 16 حالة دون سن الـ18 عامًا، والحالات الحرجة فيهم 7 حالات، وأول عربية إسعاف وصلت بعد 4 دقائق من الإبلاغ، وكان عدد العربيات 34 سيارة».

طريقة الاستخدام

وأشار إلى أن هناك استمرار توفير الإنسولين المستورد، مع إتاحة بدائل مماثلة في المادة الفعالة والتركيز وطريقة الاستخدام، وفق الضوابط الطبية.