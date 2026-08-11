رئيس دار الأوبرا :الدورة الـ34 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء استثنائية

أكد الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء ستكون استثنائية، وأن المهرجان يعد حصنا للهوية المصرية.



وأضاف الوكيل - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) - أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من المهرجان، والمقرر إقامتها على مسرح المحكى بقلعة صلاح الدين الأيوبي خلال الفترة من 15 حتى 24 أغسطس الجاري، وذلك في إطار خطة الأوبرا لتوفير جميع عناصر النجاح الفنية والتقنية والتنظيمية للمهرجان، واستقبال الجمهور في أجواء تليق بأحد أهم وأعرق الفعاليات الفنية في مصر.



وأوضح أن الاستعدادات الحالية تتضمن تشييد وتجهيز مسرح المحكى ورفع كفاءته استعدادًا لاستقبال نجوم وفرق المهرجان، إلى جانب تنفيذ أعمال التجهيزات الفنية والتقنية اللازمة للعروض، بما يضمن جاهزية المسرح لاستيعاب البرنامج الفني المتنوع للدورة الجديدة، وتوفير أعلى مستويات الجودة في الصوت والإضاءة وتجهيزات خشبة المسرح.



وأوضح رئيس دار الأوبرا أن الاستعدادات لا تقتصر على تجهيز المسرح فقط، وإنما تشمل مختلف العناصر المرتبطة باستقبال الجمهور وتنظيم الفعاليات، بما يضمن انسيابية الحركة وتوفير بيئة آمنة ومريحة للجمهور والفنانين والعاملين طوال أيام المهرجان.



وأكد الدكتور رضا الوكيل أن هذه التحضيرات تأتي في إطار حرص دار الأوبرا المصرية على الخروج بالدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان القلعة في صورة تليق بمكانته الفنية والجماهيرية، باعتباره أحد أبرز المهرجانات الموسيقية التي تجمع بين نجوم الغناء والموسيقى وتنوع الأشكال الفنية، وتتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بليالٍ فنية مميزة في أجواء قلعة صلاح الدين التاريخية.



وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم تكريم 10 شخصيات أثرت المشهد الفني المصري والعربي، إلى جانب أسماء ساهمت في نجاح الدورات السابقة هم المايسترو نادر عباسي القائد الأساسي لدار الأوبرا المصرية سابقا، المخرج والمصمم وليد عوني المدير الفنى لفرقة الرقص المسرحي الحديث المصري، عازفة البيانو الدكتورة مارسيل متى، السوبرانو الدكتورة نبيلة عريان، جريج مارتن عازف البيانو بفرقة أوبرا القاهرة، المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضارى، صلاح شقوير رئيس صندوق التنمية الثقافية ومدير قلعة صلاح الدين سابقاً، خالد عبدالحليم مدير أوركسترا القاهرة السيمفوني، مهندس ديكور محمد عبدالرازق بإدارة الخدمات الفنية بالأوبرا، فارس خالد فني التجهيزات بإدارة الخدمات الفنية بالأوبرا.



وتستمر فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تستمر على مدار عشرة أيام متصلة وتبدأ في الثامنة مساء وتتضمن مجموعة من العروض الفنية المميزة وهي على التوالى (السبت 15 أغسطس) عازفات الهارب المصريات - ريهام عبدالحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، (الأحد 16 أغسطس) سمر طارق وفرقتها- عزيز مرقة وفرقته، (الأثنين 17 أغسطس) نسمة محجوب وفرقتها، فريق وسط البلد، (الثلاثاء 18 أغسطس) كورال ذوى القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب تدريب وقيادة ميرفت همام وإشراف فني أسامة علي - فرقة يانوبا قيادة الفنان سمير جمعة، الشيخ ياسين التهامى وفرقته، (الأربعاء 19 أغسطس) شريف منير وفرقته "نوستالجيا" - الفنان هشام عباس وفرقته، (الخميس 20 أغسطس) سعد العود وفرقته - الثنائى الموسيقى فؤاد ومنيب، (الجمعة 21 أغسطس) حفل الصوفية والحداثة للشيخ محمود التهامي والموسيقار فتحي سلامة، الفنان طارق العربي طرقان وأبناؤه بمصاحبة أوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلتة، (السبت 22 أغسطس) أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد شرارة - فرقة أيامنا الحلوة رؤية وقيادة محمد عثمان، (الأحد 23 أغسطس) كورال أون بقيادة محمود صابر، فرقة بوليوود من "الهند" - النجم على الحجار وفرقته (الإثنين 24 أغسطس) عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها- النجم مدحت صالح الموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.



وقد أتاحت دار الأوبرا المصرية باب الحجز الإلكتروني لتذاكر الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والمقرر انطلاقها مساء السبت، 15 أغسطس، وتستمر حتي 24 من الشهر الجاري، وذلك اعتبارا من الإثنين 3 أغسطس، من خلال موقع “تذكرتى” https://tazkarti.com/#/events/category/119 في إطار التيسير على الجمهور وتطبيق منظومة الحجز الإلكتروني الحديثة.