ميناء الإسكندرية يستقبل سفينتين سياحيتين مركزا إقليميا متقدما لسياحة الكروز

استقبل ميناء الإسكندرية، سفينتين سياحيتين بالتزامن، هما السفينة "Aroya" والسفينة "Astoria Grande"، بإجمالي 5232 راكبا، بما يعكس النمو المتواصل في حركة سفن الركاب ويعزز مكانة ميناء الإسكندرية على خريطة سياحة الكروز في البحر المتوسط.

وقد رست السفينة السياحية "Aroya" بمحطة الركاب البحرية قادمة من ميناء إسطنبول التركي، وعلى متنها 4421 راكبا، بواقع 3239 سائحا من جنسيات متعددة و1182 من أفراد الطاقم، وتتبع الوكيل الملاحي "رابسودي"، ومن المقرر أن تغادر ميناء الاسكندرية متجهة إلى ميناء إسطنبول.

وتواصل السفينة "Aroya" دعم تشغيل ميناء الإسكندرية كميناء صعود للركاب ، بما يعكس تنامي الثقة في قدرات الميناء على تقديم خدمات متكاملة لصناعة الكروز، ولا سيما خدمات استقبال وصعود الركاب، وما يرتبط بذلك من قيمة مضافة لحركة السياحة والنقل والخدمات والأنشطة الاقتصادية المصاحبة.

كما استقبل ميناء الإسكندرية السفينة السياحية "Astoria Grande"، القادمة من ميناء أنطاليا التركي، وعلى متنها 811 راكبا، بواقع 401 سائح و410 من أفراد الطاقم، وتتبع الوكيل الملاحي "الخليج للملاحة"، وستتجه إلى ميناء جشمة التركي.

وحرصت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في إطار اهتمامها بتقديم تجربة استقبال تعكس الطابع المميز للمدينة والدولة المصرية، على مشاركة فرقة الدكتورة هالة بطيشة للفنون الشعبية في مراسم استقبال الركاب، بما يعكس جانبا من الهوية والثقافة والفنون الشعبية المصرية، ويسهم في تقديم صورة ترحيبية مميزة للسائحين لدى وصولهم إلى الإسكندرية.

وكان في استقبال السفينتين عددًا من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارة النقل، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، حيث حرص ميناء الاسكندرية على انتظام وسهولة إجراءات استقبال الركاب وتقديم الخدمات اللازمة لهم وفق أعلى المعايير التشغيلية.

كما قامت الهيئة بتأمين دخول وخروج السفينتين ومرافقتهما منذ الوصول وحتى التراكي بواسطة القاطرات ولنشات الإرشاد، مع المتابعة الدقيقة من برج الإرشاد الراداري، لضمان انتظام وسلامة حركة الملاحة البحرية.

ويؤكد تزامن وصول السفينتين وما تحمله كل منهما من أعداد كبيرة من الركاب استمرار النمو في حركة السياحة البحرية بميناء الإسكندرية، ونجاح جهود وزارة النقل والهيئة العامة لميناء الإسكندرية في تطوير منظومة خدمات سفن الركاب، وتعزيز دور الميناء كمركز إقليمي متقدم لسياحة الكروز، بما يدعم مستهدفات الدولة المصرية في تنمية السياحة البحرية وتعظيم العائد الاقتصادي