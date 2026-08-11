قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
90 شهابا في الساعة.. "البرشاويات" تزين سماء مصر الليلة حتى فجر غد
بسبب خلافات الجيرة.. مقـ.ـتل رجل وإصابة ابن شقيقه
الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخص على زوجته والاستيلاء على المنقولات الزوجية بالإسماعيلية
سموتريتش يعلن بدء عملية هدم 26 مبنى عربيًا
بعد الارتفاع.. تراجع مفاجئ للدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
منظمة دولية: تسرب نفطي من ناقلة جانحة يقترب من سواحل عُمان
القبض على المتهم بالتعدي على شخص ونجله بسلاح أبيض بدمياط
حج القرعة 2027.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة وتفاصيل التكلفة
قافلة «زاد العزة» الـ 255 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟
القبض على 11 شخصًا يستغلون أطفالًا في أعمال التسول بالقاهرة
الذهب يسجل ارتفاعا جديدا اليوم وعيار 21 يقترب من مستوى مفاجئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل سفينتين سياحيتين مركزا إقليميا متقدما لسياحة الكروز

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
أ ش أ

 استقبل ميناء الإسكندرية، سفينتين سياحيتين بالتزامن، هما السفينة "Aroya" والسفينة "Astoria Grande"، بإجمالي 5232 راكبا، بما يعكس النمو المتواصل في حركة سفن الركاب ويعزز مكانة ميناء الإسكندرية على خريطة سياحة الكروز في البحر المتوسط.

وقد رست السفينة السياحية "Aroya" بمحطة الركاب البحرية قادمة من ميناء إسطنبول التركي، وعلى متنها 4421 راكبا، بواقع 3239 سائحا من جنسيات متعددة و1182 من أفراد الطاقم، وتتبع الوكيل الملاحي "رابسودي"، ومن المقرر أن تغادر ميناء الاسكندرية متجهة إلى ميناء إسطنبول.

وتواصل السفينة "Aroya" دعم تشغيل ميناء الإسكندرية كميناء صعود للركاب ، بما يعكس تنامي الثقة في قدرات الميناء على تقديم خدمات متكاملة لصناعة الكروز، ولا سيما خدمات استقبال وصعود الركاب، وما يرتبط بذلك من قيمة مضافة لحركة السياحة والنقل والخدمات والأنشطة الاقتصادية المصاحبة.

كما استقبل ميناء الإسكندرية السفينة السياحية "Astoria Grande"، القادمة من ميناء أنطاليا التركي، وعلى متنها 811 راكبا، بواقع 401 سائح و410 من أفراد الطاقم، وتتبع الوكيل الملاحي "الخليج للملاحة"، وستتجه إلى ميناء جشمة التركي.

وحرصت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في إطار اهتمامها بتقديم تجربة استقبال تعكس الطابع المميز للمدينة والدولة المصرية، على مشاركة فرقة الدكتورة هالة بطيشة للفنون الشعبية في مراسم استقبال الركاب، بما يعكس جانبا من الهوية والثقافة والفنون الشعبية المصرية، ويسهم في تقديم صورة ترحيبية مميزة للسائحين لدى وصولهم إلى الإسكندرية.

وكان في استقبال السفينتين عددًا من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارة النقل، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، حيث حرص ميناء الاسكندرية على انتظام وسهولة إجراءات استقبال الركاب وتقديم الخدمات اللازمة لهم وفق أعلى المعايير التشغيلية.

كما قامت الهيئة بتأمين دخول وخروج السفينتين ومرافقتهما منذ الوصول وحتى التراكي بواسطة القاطرات ولنشات الإرشاد، مع المتابعة الدقيقة من برج الإرشاد الراداري، لضمان انتظام وسلامة حركة الملاحة البحرية.

ويؤكد تزامن وصول السفينتين وما تحمله كل منهما من أعداد كبيرة من الركاب استمرار النمو في حركة السياحة البحرية بميناء الإسكندرية، ونجاح جهود وزارة النقل والهيئة العامة لميناء الإسكندرية في تطوير منظومة خدمات سفن الركاب، وتعزيز دور الميناء كمركز إقليمي متقدم لسياحة الكروز، بما يدعم مستهدفات الدولة المصرية في تنمية السياحة البحرية وتعظيم العائد الاقتصادي

ميناء الإسكندرية سفينتين سياحيتين حركة سفن الركاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق عضو مجلس النواب

على يد حفيدته .. مصرع الحاج ضياء درويش شقيق عضو مجلس النواب بالمرج بطلق ناري

طائرات مسيرة

تصعيد خطير في ليبيا .. الدفاعات الجوية تتصدّى لمُسيّرات تستهدف معسكر 77 بالزاوية

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

شيكو بانزا

نجم الزمالك السابق يُفجّر مفاجأة بشأن «شيكو بانزا»

عبد الله السعيد

إيهاب المصري يُهاجم عبدالله السعيد: بيدوّر على مصلحته وعمره ما كان له انتماء

عبد الله السعيد

بعد إغراءات الدوري المصري .. عبدالله السعيد يحسم موقفه من الاستمرار في الملاعب

أسعار الدولار

أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026

صلاح والسعيد

هو إنت مش لاقي تاكل؟.. رسالة غير متوقعة من محمد صلاح إلى عبدالله السعيد

ترشيحاتنا

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

بالصور

من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة أثناء السير.. كيف تكتشف العطل وتحافظ على سيارتك؟

اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد