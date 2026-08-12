طهران تصعّد لهجتها .. مستشار الحرس الثوري الإيراني: نستعد لنقل العمليات إلى أراضي العدو

قال المستشار الأعلى للقائد العام للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا نقدي: "يجب أن نتمكن من نقل العمليات إلى أراضي العدو، وتنفيذ عمليات بعيدًا عن أراضينا".



وأضاف المستشار الأعلى للقائد العام للحرس الثوري في حوار مع التلفزيون الإيراني أنه قد كلف الحرس الثوري حاليًا بتطوير هذه القدرة لديه، ليتمكن من تنفيذ ذلك في الوقت المناسب".

ومساء الثلاثاء، حذر الحرس الثوري الإيراني من أن تجدد التهديدات ضد طهران قد يجعل مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة وآلاف محطات الكهرباء الأمريكية عرضة للاستهداف، مؤكدًا أن طهران سترد على أي تهديد يستهدف أراضيها.



وجاء التحذير في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، مع استمرار الخلافات بشأن الملف النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز، وتبادل التهديدات بين الجانبين.

وقال الحرس الثوري إن أي تصعيد جديد ضد إيران ستكون له تداعيات واسعة، في رسالة تعكس استعداد طهران لتوسيع نطاق الرد في حال تعرضت لهجوم جديد.