محافظا الإسماعيلية والشرقية يتابعان ميدانيًا تسليم جثامين ضحايا حادث طريق الدواويس لذويهم

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمتابعة ميدانية من اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بدأت الأجهزة التنفيذية والطبية بمحافظة الإسماعيلية في إجراءات خروج وتسليم جثامين ضحايا حادث تصادم سيارتي نقل بطريق الدواويس بنطاق مركز ومدينة القصاصين إلى ذويهم، عقب انتهاء النيابة العامة من الإجراءات القانونية والمعاينات اللازمة واستخراج تصاريح الدفن.

وأكد محافظ الإسماعيلية توفير كافة التسهيلات وأوجه الدعم لأسر المتوفين في استخراج الأوراق الرسمية ونقل الجثامين إلى مسقط رأس كل منهم، مشددًا على تذليل أي عقبات أمام الأهالي في هذه الفاجعة الأليمة، بالتوازي مع استمرار تقديم أقصى درجات الرعاية الطبية والنفسية للمصابين المتواجدين بمستشفى القصاصين المركزي ومجمع الإسماعيلية الطبي.

وتواصل كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة المتابعة الميدانية الحثيثة على مدار الساعة، لضمان تقديم الدعم المباشر، وتوفير العناية الطبية اللازمة حتى التماثل التام للشفاء وخروج آخر المصابين.