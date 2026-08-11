الأهلي يضم محمود صلاح مقابل 40 مليون جنيه و10 ملايين امتيازات

حسم النادي الأهلي صفقة التعاقد مع محمود صلاح، جناح فريق غزل المحلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة ناديه.

ومن المنتظر أن ينضم محمود صلاح إلى صفوف الأهلي مقابل 40 مليون جنيه، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه امتيازات، مع حصول غزل المحلة على نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي خلال الساعات المقبلة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة غدًا، عقب الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي وتوقيع العقود.

ويُعد محمود صلاح أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري المصري، ونجح في لفت أنظار الأهلي خلال الفترة الماضية، قبل أن تتكلل المفاوضات بالاتفاق على انتقاله إلى القلعة الحمراء