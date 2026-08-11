تدريبات قوية لـ الأهلي اليوم في معسكر إسبانيا.. صور

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا في إسبانيا، استعدادًا للموسم الجديد، وسط تركيز كبير من الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين.

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ونشر أحمد عبد الباسط لقطات من مران الأهلي اليوم، ظهر خلالها لاعبو الفريق وهم يؤدون التدريبات ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.

ويستغل الجهاز الفني معسكر إسبانيا لتجهيز اللاعبين والوصول بهم إلى أعلى جاهزية قبل انطلاق منافسات الموسم، مع التركيز على الجوانب البدنية والفنية خلال التدريبات والمباريات الودية.