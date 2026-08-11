الأهلي يرفع عرضه لضم نجم الفلاحين والمفاوضات مستمرة مع غزل المحلة

كشفت الإعلامية ريهام حمدي عن آخر مستجدات مفاوضات النادي الأهلي لضم محمود صلاح، لاعب غزل المحلة، خلال فترة الانتقالات الجارية، مؤكدة أن الأهلي رفع عرضه المالي من 30 إلى 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه إضافات.

محمود صلاح

وأوضحت ريهام حمدي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن غزل المحلة يتمسك بالحصول على 40 مليون جنيه، بجانب 10 ملايين جنيه إضافات، فيما لا يزال هناك خلاف بين الطرفين بشأن نسبة إعادة البيع.

وأضافت أن غزل المحلة يرغب في الحصول على 25% من نسبة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، بينما يعرض الأهلي 10% فقط، مشيرة إلى أن المفاوضات ما زالت مستمرة، مع إمكانية حسم الصفقة مساء اليوم أو غدًا.