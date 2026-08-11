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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق السيد: لم احتفظ بقميص الزمالك أو منتخب مصر لأطرحه للبيع بالمزاد

طارق السيد
طارق السيد
ياسمين تيسير

أوضح طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق، حقيقة فتح مزاد على قميصه التاريخي بنادي الزمالك بهدف مساعدة الزمالك 

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: الحديث عن بيع التي شيرت بالمزاد؟ كلام لجان واين الدليل على أنني قولت ذلك سواء فيديو أو حديث مصور.

وأضاف: هناك لجان إلكترونية، وانا مهمل للغاية وليس لدي أي قميص لنادي الزمالك من الذين ارتديتهم أثناء لعبي في الزمالك وحتى قميص منتخب مصر الذي ارتديته.

وتابع: وربما يكون لدي قمصان سواء لي مع الزمالك او مع منتخب مصر مع أشقائي او أقاربي وللأسف لم احتفظ بقميصي أثناء تواجدي مع الزمالك او حتى قميص منتخب مصر.

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